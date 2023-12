Onana è un problema: lo scambio coinvolge anche l’Italia

Andrè Onana sembra essere diventato un vero e proprio problema per i tifosi dello United: nel frattempo avanza l’ipotesi scambio (che coinvolge anche l’Italia)

L’ennesima deludente prestazione è arrivata nella serata di mercoledì in Champions League. Il Manchester United aveva la gara in pugno e, soprattutto, i tre punti quasi in tasca. Non aveva, però, fatto i conti con il suo portiere, André Onana. L’estremo difensore camerunense, infatti, è stato autore di un’altra orribile partita con tanto di “paperona“.

La stessa che ha consentito al Galatasaray di credere nella rimonta e di pareggiare l’incontro. Ora la qualificazione agli ottavi di finale è a serio rischio. I sostenitori dei ‘Red Devils’ davvero non ne possono più dei suoi gravi errori (che si stanno verificando soprattutto in Premier League). Nel frattempo si fa larga, sempre di più, l’ipotesi di un clamoroso scambio con il top club europeo.

Onana, i tifosi sono stufi: lo United valuta clamoroso scambio

La sua permanenza, in quel di Manchester, può durare solamente un anno. Proprio come è successo all’Inter. Anche se in questo caso le differenze sono enormi ed importanti. L’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, lo ha preso a parametro zero dall’Ajax. In Italia è stato uno dei migliori nel suo ruolo con ottime prestazioni. Le stesse che hanno convinto lo United a puntare su di lui e, di conseguenza, a scaricare David De Gea che non ha ricevuto la proposta del rinnovo.

Ora l’estremo difensore è ancora a spasso poiché svincolato ed i suoi ex tifosi lo rimpiangono. Gli stessi che, però, ne hanno abbastanza di André Onana. Tanto è vero che il Manchester United, dopo solamente un anno, sta già pensando di cederlo a titolo definitivo. I commenti che arrivano sui social network, nei confronti del camerunense, sono impietosi. Tanto è vero che nel Regno Unito, ovviamente sponda United, cresce sempre di più l’hashtag “#OnanaOut“.

Proprio la dirigenza inglese, secondo quanto riportato dal sito britannico ‘Daily Sport‘, starebbe pensando di scambiarlo con un altro portiere appartenente ad un top club europeo. Come riportato in precedenza è una questione che vede come protagonista anche il nostro Paese visto che, l’estremo difensore in questione, è Gianluigi Donnarumma. Allo stesso tempo, però, il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di vendere il calciatore. Allo stesso tempo non è affatto convinto di questo scambio.