Calciomercato: un ex torna in panchina, la decisione sull’esonero

Tutto pronto per l’esonero dell’allenatore, ecco la decisione della società: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Arrivano le ultimissime in merito alla decisione della società riguardo l’esonero dell’allenatore, reduce da alcuni risultati davvero deludenti. A sorpresa, potrebbe tornare sulla panchina del club l’uomo che in passato ha già guidato (anche con successo) la squadra. Ecco nuovi aggiornamenti sull’ipotesi del cambio della guida tecnica: c’è una nuova voce che sta girando in città. Si fa largo questa strada, ovvero quello del ritorno dell’ex: ecco tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti riguardo la posizione della società che sta valutando con grande attenzione la situazione del tecnico che, in queste prime partite, ha ottenuto un rendimento davvero deludente. Le aspettative della società e di tutto l’ambiente erano bel altre: il campo non sta confermando tutto questo ed è per questo motivo che è finito nel mirino della critica l’allenatore che potrebbe già lasciare la società. Ecco i nomi dei possibili successori: c’è spazio anche per un ritorno dell’ex.

Calciomercato: esonero deciso? E’ già pronto un nuovo allenatore

Indiscrezioni che arrivano da Genova riguardo questo esonero che può cambiare i piani futuri della società. E’ attesa una svolta da parte del club che ha subito delle feroci critiche da parte della tifoseria, delusa e amareggiata per questi risultati deludenti. Nonostante gli investimenti fatti nel corso del calciomercato estivo 2023, la squadra si ritrova nei bassi fondi della classifica di Serie B.

Per questa ragione c’è chi ha chiesto l’esonero immediato di Andrea Pirlo dalla Sampdoria: già circolano i nomi dei successori, fra Pippo Inzaghi, Luca D’Angelo e il ritorno di Giampaolo o Iachini.

Sampdoria: il nuovo allenatore sarà Iachini? Le ultime

La sconfitta contro il Catanzaro ha fatto suonare un campanello d’allarme nella Sampdoria con la società che sta valutando con grande attenzione il destino dell’allenatore Andrea Pirlo. I blucerchiati sono al penultimo posto in classifica, per questa ragione una parte della tifoseria vuole l’esonero di Pirlo e l’arrivo in un panchina di un big che possa risollevare l’ambiente e condurre la squadra verso la promozione in Serie A. Tra i nomi che circolano, come riportato dal Secolo XIX, come nuovo allenatore della Sampdoria ci sono quelli di Filippo Inzaghi e Beppe Iachini con quest’ultimo che già in passato ha guidato la Samp con risultati importanti.

Sampdoria, esonero Pirlo: la decisione della società

Nonostante l’ipotesi d’esonero ad oggi la sensazione è che la società abbia deciso, nonostante i risultati negativi, di confermare come allenatore della Sampdoria Pirlo. Alla base di questa scelta anche la situazione economica della società, che ha ancora sotto contratto Marco Giampaolo e il suo staff. Un terzo allenatore a libro paga comprometterebbe il piano di ristrutturazione dei debiti pregressi con il Tribunale di Genova. A riportare la notizia è tmw.