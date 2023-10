Centoquindici milioni e Lukaku: Roma tradita

Romelu Lukaku torna protagonista del calciomercato, operazione clamorosa che coinvolge il belga e che taglia fuori la Roma

Buon impatto, quello di Romelu Lukaku, con il mondo Roma. Il belga è già andato a segno in diverse occasioni, dimostrando le sue doti. Ha sfiorato la gioia del gol anche con il Genoa, rete però annullata per fuorigioco. Chissà se la serata di Marassi avrebbe potuto essere diversa, per i giallorossi, che però stanno vivendo un inizio di stagione complicato e non consono alle attese.

La squadra di Mourinho ha già un certo ritardo in classifica e deve provare ad accelerare se non vuole perdere il treno Champions. I giallorossi contano molto sulle reti del belga per riuscire nella missione, dopo un inseguimento ai primi quattro posti che nelle ultime stagioni è stato infruttuoso. Servirà però ritrovare la compattezza di squadra e, magari, Dybala e Pellegrini al meglio, per azionare a dovere il potenziale del centravanti.

Un attaccante di spessore atteso a lungo, in estate, per la Roma e finalmente arrivato, un colpo che potrebbe aiutare nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Ma con un futuro nella Capitale per la verità piuttosto incerto. Lukaku è arrivato, lo ricordiamo, in prestito secco dal Chelsea.

Lukaku la carta del Chelsea per arrivare a Osimhen, gli scenari

Confermarlo anche per il futuro sarebbe di certo importante per provare a costruire un nuovo ciclo, ma molto dipenderà non solo dagli obiettivi eventualmente raggiunti dalla Roma in questa stagione. Il Chelsea avrebbe già preso una decisione indigesta per il club giallorosso. L’intenzione sarebbe infatti utilizzare il cartellino di Lukaku per arrivare a mettere le mani, nella prossima estate, niente meno che su Victor Osimhen.

I ‘Blues’, a loro volta, hanno iniziato la stagione in maniera piuttosto negativa e faticano soprattutto in attacco. Per rilanciarsi alla grande occorrerebbe un bomber a tutto tondo. Dall’Inghilterra, le voci di un interessamento per il nigeriano del Napoli non mancano. E i recenti accadimenti tra gli azzurri lascerebbero supporre che l’addio, a fine stagione, sia tutt’altro che improbabile.

Giocare in Premier League potrebbe essere una grande occasione per l’attaccante, il Chelsea potrebbe provare a convincere il Napoli abbassando le richieste cash di De Laurentiis inserendo per l’appunto Lukaku nella trattativa, con una parte economica da 115 milioni di euro. Scenari da monitorare con grande attenzione, anche gli altri top club (e quelli arabi) incombono.