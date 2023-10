Pioggia di milioni per l’Inter: offerta dal Qatar, Zhang sorride

L’Inter sta vivendo una stagione estremamente importante sotto tutti i punti di vista: ora arriva l’offerta dal Qatar che fa felice Zhang.

I nerazzurri stanno cambiando e cambieranno molto sia dal punto di vista sportivo che societario e servirà l’ingresso di ingenti somme di denaro per crescere e migliorare sempre più. Il futuro del club è ancora in bilico, con la possibile cessione societaria che è argomento all’ordine del giorno per la famiglia Suning e per Steven Zhang.

Intanto arrivano notizie di un possibile accordo con il Qatar che prevede l’ingresso in società di tanti milioni di euro. La dirigenza sta valutando tutto con estrema cura per evitare ogni tipo di errore.

Inter, pioggia di milioni dal Qatar

L’Inter sta provando ad imporsi come una delle migliori società di calcio in Europa. Il progetto che sta portando avanti la famiglia Suning è stato vincente fino a questo momento e le mire espansionistiche sportive sono ancora molto distanti dall’appagamento. C’è ancora tanto lavoro da fare e tanti trofei da vincere, ma intanto ci si può ritenere soddisfatti.

In casa Inter ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni e tanti altri potrebbero essercene ancora, soprattutto dal punto di vista societario.

Secondo le ultime notizie, l’Inter è in contatto con il Qatar per un accordo che prevede l’incasso di tanti milioni.

Inter, accordo con Qatar Airways: le ultime

Il piano dell’Inter è quello di migliorare l’asset societario di anno in anno. Le ultime notizie che riguardando la società nerazzurra parlano di una possibile cessione del club nell’arco di meno di un anno.

Intanto, però, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter lavora già alla prossima stagione e presto potrebbe essere in arrivo un altro sponsor. Nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca anche con Qatar Airways: la trattativa è in fase avanzata e sembra che si stia per chiudere come main sponsor per la prossima stagione.

La compagnia aerea del Qatar, già partner mondiale della Formula 1 e sponsor di maglia del PSG, diventerà anche vettore ufficiale degli spostamenti dei nerazzurro.

Qatar Airways nuovo sponsor sulle maglie dell’Inter

Il discorso tra Inter e Qatar Airways in futuro può essere ampliato. Se non sarà trovata un’intesa con Paramount+ per la prossima stagione, la compagnia aerea di Doha potrebbe diventare il main sponsor dell’Inter sulle maglie.

Così facendo si andrà rinsaldando sempre di più il rapporto con il Qatar che porterà nelle casse del club una pioggia di milioni. E non è da escludere che intessendo rapporti di questo genere poi non ci sarà l’affondo decisivo di uno sceicco per l’acquisto della società nerazzurra che passerebbe di mano e diventerebbe ancora più importante e potente economicamente.