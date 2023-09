Juventus: vendono Vlahovic, Giuntoli ha svelato le cifre

Il futuro di Dusan Vlahovic è in bilico in vista del futuro nonostante il grande avvio di stagione dell’attaccante che ora rischia di poter anche essere ceduto dalla società.

Il club bianconero già la scorsa estate ha pensato di mandar via il giovane bomber per fare cassa e puntare su altri obiettivi. Alla fine però è saltato tutto per diversi motivi che ora sono anche stati svelati.

Ci sono delle novità che riguardano quello che può essere il futuro del giocatore bianconero che al momento continua ad avere grande interesse di mercato.

Calciomercato Juve: futuro Vlahovic da decidere

Da valutare quello che può essere il futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus. Il giovane attaccante ha mostrato di poter fare bene se in forma fisica e per questo motivo ora arrivano delle novità importanti al riguardo.

Bisognerà capire come potrebbe concludersi questa vicenda tra il club e il giocatore in vista del futuro. Perché presto sarà tempo di prendere una decisione tra l’addio o il rinnovo di Vlahovic con la Juve.

Juventus: scambio Vlahovic Lukaku, parla Giuntoli

Arrivano aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus e il retroscena di calciomercato che ha voluto raccontare il nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli riguardo lo scambio con Lukaku e il Chelsea della scorsa estate. Queste le sue parole a Repubblica:

“Lo scambio tra Vlahovic e Lukaku? C’era l’offerta del Chelsea per Dusan, ma noi alla Juventus non volevamo cederlo. Davanti a certi numeri però a volte è difficile dire no e avremmo accettato. Gli inglesi però non sono mai arrivati a quella cifra e per questo motivo lo scambio non si è chiuso”.

Rinnovo Vlahovic Juve: la situazione e la strategia

Dusan Vlahovic con la Juve ha un contratto fino al 2026 da 7 milioni di euro netti a stagione e potrebbe anche pensare di iniziare a valutare la possibilità di firmarne uno nuovo. Perché lo stesso giocatore di fatto poi ha spinto per restare in bianconero perché legato a questa società e vuole dimostrare di essere capace di dare tutto e trascinarla verso il successo.

Ecco che allora, in vista dei prossimi mesi, proprio Giuntoli può pensare di andare a rinnovare il contratto di Vlahovic con la Juve e bisognerà capire se ci saranno le condizioni per farlo. Si andranno a prendere dei nuovi appuntamento con il suo agente che sarà poi accolto in casa Juve per capire se si potrà estendere il contratto per ancora altri anni.