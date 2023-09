Juventus, svolta Berardi: Giuntoli ha un’idea geniale

Ultimissime di calciomercato sul colpo Berardi per la Juventus: mossa a sorpresa di Giuntoli per arrivare al talentuoso esterno del Sassuolo.

L’affare Berardi Juventus può entrare nel vivo a gennaio 2024: ci sono tutte le condizioni per l’arrivo in bianconero del numero dieci del Sassuolo. La strategia di Giuntoli è chiara: ecco svelate le mosse del dirigente che proverà ad accontentare Allegri che, già nel corso del calciomercato estivo 2023, aveva chiesto alla sua società un nuovo acquisto in attacco. Quello di Berardi è il profilo ideale per la Juventus che intende rinforzare le fasce e passare al 3-4-3.

A gennaio la Juventus interverrà sul mercato per rinforzare la sua rosa: Giuntoli ha le idee chiare riguardo i rinforzi da prendere.

Calciomercato: Berardi alla Juventus, i dettagli

Ecco le ultimissime notizie sul calciomercato della Juve che ha come obiettivo quello di prendere Domenico Berardi. Il numero dieci del Sassuolo è un’idea concreta per i bianconeri che sono alla ricerca di un giocatore offensivo.

E’ già pronto il dolorosissimo sacrificio, ecco chi farà posto a Berardi. Come svela La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve sarà chiamato a dei sacrifici per potersi permettere Berardi a gennaio. In altre parole a club bianconero servirà una cessione.

Ad oggi il maggior indiziato a partire è Iling Junior che ha diversi estimatori in Premier League: l’inglese è chiuso da Cambiaso e può fruttare facilmente 15-20 milioni. Il Sassuolo, da parte sua, non ha mai aperto a uno scambio per la sua stella che la Juve vuole regalare ad Allegri anche per aumentare l’esperienza della rosa. Ma lo stesso Carnevali non ha escluso una partenza di Berardi a gennaio…