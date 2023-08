Calciomercato, è derby italiano per Zeqiri: le ultime | ESCLUSIVA

Il mercato è fatto anche e soprattutto di occasioni: il Brighton sta vendendo Zeqiri e ci sono 3 club di Serie A pronti ad approfittarne. La valutazione che ne fa il club inglese infatti, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, non può che essere al ribasso rispetto al suo reale valore.

Andi Zeqiri potrebbe lasciare il Brighton per approdare in Serie A. L’anno scorso con il Basilea ha vissuto un’ottima stagione, confermandosi tra i bomber più prolifici tra quelli nati nel suo anno. Con la maglia degli elvetici infatti, il classe ’99 ha messo a segno 16 reti e servito 2 assist in 44 partite tra campionato e Conference League. Oggi potrebbe iniziare una nuova sfida, a partire dal campionato italiano.

Zeqiri in Serie A in questa finestra di mercato: si può fare

Nonostante goda della stima del tecnico De Zerbi, il Brighton non è arrivato a prolungargli il contratto, che stando alla durata attuale, scadrà l’anno prossimo. Come appreso dalla nostra redazione quindi, il cartellino di Andi Zeqiri che normalmente costerebbe almeno 10 milioni di euro, potrebbe esser strappato al club britannico per molto meno.