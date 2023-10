Si è arreso anche Mou: la chiudono subito

Mourinho è costretto ad arrendersi all’evidenza: la Roma agisce subito sul mercato, si cerca il sostituto ideale.

La Roma alza bandiera bianca, José Mourinho anche. La fiducia si è ormai esaurita. Tra i tanti problemi che in questo momento affliggono la squadra giallorossa ce n’è uno che deve essere risolto il prima possibile. Anche subito, qualora ce ne fosse l’occasione. O al massimo sul mercato di gennaio.

Perché la Roma ha bisogno di avere delle certezze nei ruoli chiave, e al momento ci sono delle zone del campo in cui manca del tutto la sicurezza. Una fragilità tecnica e mentale che toglie autostima all’intera squadra, con conseguenze nefaste come quelle che si sono viste in questo inizio di campionato.

Tra le tante responsabilità che una parte della critica imputa a José Mourinho c’è quella di aver difeso anche troppo uno dei suoi pupilli. Un giocatore che, da quando è a Roma, ha però balbettato spesso, probabilmente costando anche diversi punti alla squadra giallorossa.

A questo punto la fiducia è finita. Se Mourinho non vuole rischiare di perdere il proprio posto, con un esonero che sembra comunque ipotesi remota, deve cominciare a risolvere i problemi più evidenti, a partire da quello che riguarda la porta.

La Roma vuole chiudere con Rui Patricio: serve un sostituto

Da tempo a Roma la pazienza è finita nei confronti di Rui Patricio. Il portiere portoghese è alla sua terza stagione in giallorosso. Voluto fortemente da Mourinho, ha sempre alternato, fin qui, grandi parate a prestazioni horror, errori inaccettabile per un calciatore di tale livello.

Davanti a un inizio di campionato disastroso, anche lo Special One sembrerebbe aver perso tutta la sua fiducia nell’estremo difensore. Urge trovare un rimedio, considerando che Svilar non sembra essere pronto per poter raccogliere l’eredità del portoghese.

Per questo motivo Mourinho avrebbe invitato la dirigenza a trovare una soluzione sul mercato, eventualmente anche sondando la situazione degli svincolati. C’è infatti almeno un portiere, tra i calciatori in cerca di squadra, che potrebbe fare al caso della Roma: l’ex Manchester United David de Gea. Lo spagnolo piace, e non poco, allo Special One, e potrebbe diventare la soluzione ideale, anche solo per una stagione, per cercare di colmare una falla presente attualmente nella rosa giallorossa.

Mourinho vuole de Gea, la Roma dice ‘no

C’è però un grande ostacolo che frena l’operazione: l’ingaggio. Fino allo scorso anno, a Manchester de Gea guadagnava circa 15 milioni di euro a stagione, e difficilmente si accontenterebbe di molto meno.

Senza considerare che il suo nome è stato di recente accostato nuovamente al Manchester per il più clamoroso dei ritorni, considerando i grandi problemi che sta incontrando fin qui Onana in Inghilterra. Anche per questo motivo la dirigenza giallorossa sembrerebbe non avere alcuna intenzione in questo momento di accontentare Mourinho.

La sensazione è che dunque la squadra dovrà continuare con Rui Patricio almeno fino a gennaio, probabilmente alternandolo con Svilar, in attesa di poter individuare sul mercato un profilo che possa fare al caso del club giallorosso a livello di potenziale e di costi. Con buona pace di tutti quei tifosi che da tempo chiedono un sostituto per il portiere portoghese e che non sono mai stati ascoltati. Fino a oggi.