Neymar rescinde e si offre in Serie A: contatti con un top club

Una avventura, quella di Neymar, in Arabia Saudita che sta andando avanti nella peggiore maniera possibile. Non c’è davvero pace per l’ex asso di Barcellona e PSG che ha subito un secondo e pesante infortunio. Se prima era stato fuori, per un anno, per via della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco (del ginocchio sinistro), questa volta si è fatto male al ginocchio destro.

La nota è stata emanata dal suo club, l’Al-Hilal. Anche se questi ultimi non hanno parlato di un problema al tendine del ginocchio destro. La cosa certa è che dovrà continuare a restare fermo per un altro mese. Possibile, a questo punto, che possa ritornare a tutti gli effetti nel nuovo anno. Il calciatore dovrà necessariamente seguire un programma di cure e riabilitazione. Un problema non da poco per il club saudita che lo ha potuto vedere all’opera solamente in pochissime occasioni.

A questo punto, però, si alzano (sempre di più) le voci che lo vorrebbero vicino ad una possibile risoluzione del contratto con i sauditi. Arrivato, come una vera e propria star, nella sessione estiva del calciomercato dello scorso anno (un contratto di due anni da 400 milioni di euro totali), Neymar ha deluso le aspettative. Ovviamente non per colpa sua. Un futuro che, però, potrebbe vedere il brasiliano addirittura militare nel nostro campionato. Possibilità tutt’altro che da scartare.

Neymar, possibile risoluzione con i sauditi: idea Serie A

Non ci sarebbe, però, solamente la soluzione “Italia” per il classe ’92. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che il nativo di Mogi das Cruzes sia tentato da un possibile ritorno al Santos. Ovvero da dove tutto è iniziato. Lo storico club brasiliano spera in un ritorno a casa del figliol prodigo. L’Al-Hilal, per liberare un posto in squadra, starebbe appunto pensando di rescindere il suo ricco ed importante contratto.

Di conseguenza, però, i sauditi potrebbero fiondarsi sul nuovo talento brasiliano e “mancato” Pallone d’Oro di quest’anno: vale a dire Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid. Per quanto riguarda Neymar, invece, si ipotizza ancora una possibilità ed un ritorno in Europa. Tra i club che potrebbero mostrare un concreto interesse nei suoi confronti potrebbe esserci addirittura la Juventus. Non è affatto un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio.

Anche se, allo stesso tempo, bisogna considerare un bel po’ di fattori assolutamente da non sottovalutare. In primis la sua integrità fisica e se è davvero in condizione di poter ritornare a giocare ad alti livelli dopo un lungo periodo di stop forzato. La seconda, invece, riguarda il suo ricco contratto. Il suo attuale ingaggio, infatti, non se lo può permettere nessuna squadra europea. Il compito, però, spetta ai suoi intermediari di prendere contatti con la Juventus e non solo.