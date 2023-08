Caos in Nazionale, la soluzione è Donadoni: l’annuncio a sorpresa

Il caos che si sta creando intorno alla Nazionale italiana di calcio sta portando a nuove soluzioni e una di questa è Roberto Donadoni.

La FIGC ha deciso per un cambio radicale per dare una svolta al calcio italiano e anche alle Nazionali che hanno bisogno di allenatori convinti e convincenti e di progetti con ampi margini di miglioramento. I problemi che stanno attanagliando le Nazionali di calcio italiane sono sotto gli occhi di tutti e sono ormai argomento all’ordine del giorno.

Bisogna trovare una soluzione il prima possibile per rimettersi in carreggiata e dare possibilità di crescita e sviluppo nel minor tempo possibile.

Problemi in Nazionale: la FIGC trova la soluzione Donadoni

I problemi delle Nazionali di calcio italiane hanno creato caos e polemiche nelle ultime settimane. In realtà già da mesi ci sono difficoltà nel saper gestire determinate situazioni che nell’ultimo periodo hanno messo alle strette i dirigenti del calcio italiano.

Roberto Donadoni sembra la soluzione ai problemi. L’ex ct della Nazionale è diventato il prescelto sedersi su una panchina che è estremamente scottante in questo momento, considerata la polemica che infuria. Il futuro di Donadoni sarà di nuovo in panchina dopo un lungo stop che lo aveva tenuto lontano dai campi da calcio.

Roberto Donadoni sarà il nuovo allenatore e proverà a risolvere i problemi che sono venuti a galla nell’ultimo periodo ma che, in realtà, esistono ormai da tempo. Dopo l’esperienza con lo Shenzhen aveva deciso di prendersi una lunga pausa di riflessione e ora è pronto a rimettersi in gioco.

Nazionale Femminile, Donadoni sarà il nuovo ct: l’annuncio

La Nazionale di calcio femminile sta vivendo un periodo di profonda crisi e di grandi cambiamenti. Ci sono state molte difficoltà e ci sono molti momenti difficili da risolvere perché non c’è uno sviuppo costante e concreto come, invece, accade in tante altre zone de mondo.

L’addio all’ex ct Milena Bertolini ha portato la FIGC Femminile a valutare anche la candidatura di un esperto allenatore italiano. E gli occhi sono ricaduti sulla voglia di rivalsa di Roberto Donadoni.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dell Sport, Roberto Donadoni è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale Femminile dopo le recenti annate disastrose.

Donadoni ct della Nazionale femminile? Le sue parole

Proprio ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato della possibilità di allenare la Nazionale Femminile come un grande stimolo per il futuro.

“Non avrei mai pensato a una possibilità del genere. Ma sarei bugiardo se dicessi che non sia stimolato dal progetto. Nell’ambito femminile c’è un movimento con grande voglia di crescita e una spinta a migliorarsi. Se tutte le componenti andranno in questa direzione sono disponibile a discuterne”.