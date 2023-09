Capitano Italia, la decisione di Spalletti: l’annuncio

C’è l’annuncio riguardo il nuovo capitano dell’Italia: ecco la decisione di Luciano Spalletti.

Chi sarà il capitano dell’Italia? La mancata convocazione di Leonardo Bonucci apre un vuoto all’interno dello spogliatoio azzurro. L’ex difensore della Juventus, pilastro della Nazionale, è stato escluso da Spalletti perché non è stato ritenuto pronto per affrontare le prossime sfide di qualificazione ai prossimi Europei. Per questo motivo, adesso la Nazionale è ufficialmente senza Capitano. Ecco chi sarà il successo di Bonucci.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia relativa al nuovo capitano dell’Italia. Il successore di Bonucci è stato scelto dallo staff tecnico della Nazionale e dal ct Luciano Spalletti.

Italia, nuovo capitano: la decisione è stata presa

Non ci sono più sorprese: l’Italia ha un nuovo capitano, Spalletti ha scelto il giocatore che guiderà la squadra in vista delle prossime gare di qualificazione agli Europei 2024. La mancata convocazione di Bonucci ha aperto un vuoto all’interno dello spogliatoio azzurro.

Ecco perché la prima mossa di Spalletti è stata quella di individuare il nuovo capitano dell’Italia. Ad anticipare la scelta è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che ha aperto in prima pagina con il nome del giocatore che indosserà la fascia. Ovviamente la decisione è stata presa di comune accordo con tutto lo staff tecnico.

Inizialmente l’indiziato a ricoprire questo ruolo era Giovanni Di Lorenzo, designato da Spalletti come sostituto di Insigne nella sua esperienza a Napoli. Il laterale destro era stato indicato come futuro capitano dell’Italia. E invece, il neo ct ha optato per un altro giocatore. A ricoprire questo incarico sarà Ciro Immobile, come vice Gigio Donnarumma.

Immobile nuovo capitano dell’Italia, Donnarruma il vice

Spalletti ha eletto i nuovi capitani dell’Italia: in prima fila c’è Ciro Immobile. Se dovesse giocare titolare, nelle partite di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina, l’attaccante della Lazio dovrà indossare la fascia. Il neo ct ha deciso di premiare i giocatori con il maggior numero di presenze in Nazionale: ecco perché Immobile è stato designato come nuovo capitano dell’Italia, alle sue spalle Donnarrumma che ha 54 presenze. Fuori, dunque, Giovanni Di Lorenzo che era il principale indiziato a diventare capitano. Alla fine ha prevalso il numero di presenze in Nazionale.