Mourinho ‘contro’ i giocatori: rivelazione in diretta

Il pessimo inizio in campionato potrebbe segnare il rapporto tra il tecnico portoghese e la società. I dettagli.

Non bastassero i rimpianti, con tanto di accuse pesanti all’arbitro Taylor, per la sconfitta dello scorso 31 maggio in finale di Europa League contro il Siviglia, la stagione della Roma è iniziata con pessimi auspici.

Per i giallorossi un punto in tre gare, frutto del pareggio interno per 2-1 con la Salernitana, quindi i ko a Verona e col Milan all’Olimpico. Nonostante un ambiente e un’informazione non certo ostile allo Special One, quest’ultimo comincia a perdere qualche pezzo in termini di credibilità.

Più di qualche tifoso giallorosso infatti, basta leggere i social o ascoltare le tanti emittenti che parlano di Roma nella Capitale, comincia a dubitare sulle reali capacità di Mr Triplete. Anche le sue affermazioni sul mercato certo non hanno fatto piacere, sia ai sostenitori di Pellegrini&Co, sia al presidente Dan Friedkin.

L’allenatore della Roma, a margine di un evento dello sponsor tecnico, il 4 settembre ha postato la seguente frase sul proprio profilo Instagram: “Grazie mille per il bel tempo Byorn, Guenter, Alberto e tutti quelli al campus. È ora di tornare a Roma e lavorare con…7 giocatori”. Insomma, una frecciata alla proprietà, inattesa perché a pochi giorni dallo sbarco a Ciampino di Romelu Lukaku.

L’esperto di mercato: “I Friedkin potrebbero vendere il club”

La Roma ha effettuato un mercato cercando di limitare i costi al massimo. A costo zero sono arrivati Aouar e Ndicka, Sanches è arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 milioni. Paredes invece è arrivato a titolo definitivo per 4 milioni. In attacco, detto del prestito oneroso di Romelu Lukaku, l’altro arrivo porta il nome di Sardar Azmoun, in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Nomi che non hanno soddisfatto Mourinho, che in termini comunicativi non ha modificato la strategia dello scorso anno.

Conferenze al centro delle quali spesso c’erano lamentele per una coperta troppo corta e non competitiva con le altre. Queste le sue parole alla vigilia del match con il Verona: “Abbiamo perso Renato Sanches, che ha un piccolo problema e non sarà disponibile. Non è una sorpresa, basta vedere la sua storia: se non avesse avuto tanti infortuni, sarebbe stato titolare nel Psg e non sarebbe venuto alla Roma”.

Su quanto sta accadendo dentro e fuori Trigoria, ai microfoni di TvPlay, si è espresso Paolo Bargiggia. “Mourinho non ha migliorato un giocatore da quando è alla Roma, non si è mai fatto scrupoli, per coprire il suo operato, a sputtanare i suoi giocatori”, ha denunciato il giornalista. La nota firma ha poi evidenziato come il tecnico lusitano a Roma non venga mai messo in discussione, sorprendendosi del fatto che la società accetti questo stato dell’arte, senza reagire alle accuse che arrivano dal proprio allenatore.

“Oltre a non prenderlo tre anni fa, mi sarei separato da Mourinho alla fine della scorsa stagione, anche perché il portoghese ha tentato di mollare la Roma, proponendosi al Real Madrid e al Paris Saint-Germain”. Secondo Bargiggia, che riporta voci raccolte da altri professionisti, “i Friedkin sarebbero un po’ delusi e si starebbero guardando in giro per poter vendere la società”.

