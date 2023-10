Carolina Stramare lascia senza fiato: bollente in lingerie

Lingerie bollente per Carolina Stramare: la modella dà spettacolo via social e lascia tutti i fan senza fiato.

Carolina Stramare ha ottenuto grande popolarità non solo vincendo il titolo di Miss Italia nel 2019, ma anche prendendo parte all’ultima edizione del noto programma Pechino Express.

La modella, nota per essere grande tifosa della Juventus, è stata spesso sotto i riflettori del mondo dello sport e più volte si è parlato di una possibile relazione con Dusan Vlahovic prima e Christian Maldini poi. Carolina non ha mai voluto confermare queste voci di gossip, né ci ha dato tanto peso, preferendo concentrarsi giustamente sulla propria carriera, non solo lavorando come modella, ma anche come influencer.

La Stramare ha stretto infatti collaborazioni con brand importanti non solo in Italia, ma in Europa come ad esempio Alfa Romeo o Tezenis, mostrandosi molto attiva via social. Inoltre, proprio attraverso Instagram, la modella inebria spesso e volentieri i suoi follower con la sua seducente bellezza e non è un caso che sia una delle personaggi femminili più seguiti. E nell’ultimo post, Carolina ha voluto dare spettacolo indossando una lingerie che l’ha resa bollente.

Carolina Stramare bollente in lingerie: i fan restano a bocca aperta

Grazie alle sue tante apparizioni nelle nostre tv, Carolina Stramare si è fatta conoscere ed apprezzare, mettendo in evidenza tutto il proprio fascino. Un fascino che la modella ed influencer ostenta con orgoglio attraverso il proprio profilo Instagram dove è seguita da più di 526 mila follower che finiscono per restare incantati dai suoi scatti, spesso e volentieri bollenti.

Nell’ultimo update, però, Carolina ha deciso davvero di dare spettacolo, mandando tutti in visibilio indossando una lingerie nera della Yamamay che l’ha resa tremendamente sensuale. Tutte le sue forme, infatti, vengono messe in evidenza da questa lingerie piccantissima e che costringe i fan a fare zoom, vogliosi di non perdersi neppure un dettaglio di questa visione bollente.

Una versione davvero incandescente quella della Stramare che se bene come far sussultare il cuore dei propri fan che non possono non restare a bocca aperta davanti ad un simile scatto. Il post ha subito raccolto tantissimi consensi, mentre nei commenti qualche utente ha fatto sapere come Carolina sia la Miss Italia più bella di sempre. Tra i commenti spicca anche quello della stessa Yamamay che, con delle emoji con gli occhi a cuoricino, pure è innamorata della modella che sponsorizza la propria biancheria intima.

Altri utenti, invece, hanno fatto sapere di essere invidiosi del giocatore Pietro Pellegri, compagno della modella, sottolineando quando sia fortunato a poter vedere una donna simile ogni giorno. Ancora una volta, Carolina ha dato spettacolo via social e siamo sicuri che i fan stanno già aspettando il prossimo scatto sexy, anche se questo può significare un pericolo per la propria sanità mentale, un rischio che sono però pronti a correre