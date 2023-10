Roma pronta a cacciare Mourinho: già bloccato il sostituto

Dopo questo delicato inizio di stagione l’impressione è che la Roma stia piano piano perdendo la pazienza nei confronti di José Mourinho. Lo Special One deve dimostrare alla piazza, così come alla proprietà, di non essere diventato un ‘bollito’, e per farlo c’è bisogno di iniziare ad ingranare subito anche in campionato.

Il test di Cagliari, sotto questo punto di vista, sarà fondamentale, forse anche decisivo, visto che in caso di mancata vittoria i Friedkin sarebbero incredibilmente pronti ad esonerare José Mourinho.

Una mossa che potrebbe essere azzardata, se non fosse che la proprietà della Roma avrebbe anche già bloccato il sostituto dello Special One.

Roma, Mourinho in bilico: pronto l’esonero

Dopo aver costruito una squadra ad immagine e somiglianza di José Mourinho, la proprietà della Roma vuole ora che la squadra inizi ad ottenere dei risultati in campo, cosa che al momento, esclusa l’Europa League, non è ancora successa.

Il club giallorosso viaggia ben lontano rispetto alle posizioni di classifica che gli competono, e questo non può fare altro che irritare i Friedkin, tanto buoni e cari con José Mourinho ma comunque imprenditori ed uomini di sport, che come obiettivo principale hanno ovviamente quello di vincere. Con lo Special One questo è stato fatto, vedi la Conference League, ma l’impressione è che ora il processo di crescita della Roma pare essersi bloccato, e Mourinho non può che non essere uno dei principali responsabili.

C’è dunque bisogno di una svola, anche immediata, sennò i Friedkin sono pronti a prendere dei seri provvedimenti nei confronti dello Special One, anche perché sono loro che investono nella Roma. A conferma di questo, particolarmente impattante è la prima pagina di questa mattina de Il Corriere dello Sport, che in merito a questo discorso titola “Pronti a cacciarlo“, riferendosi proprio al fatto che la Roma starebbe seriamente valutando un esonero di José Mourinho.

Roma, esonero Mourinho: Cagliari decisiva e c’è un retroscena

Senza troppi giri di parole Il Corriere dello Sport ha lasciato intendere che la trasferta di Cagliari di domani potrebbe essere decisiva per il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma.

Qualora la formazione giallorossa non dovesse vincere, e dunque pareggiare o perdere, i Friedkin potrebbero decidere di procedere con un immediato e sorprendete esonero dello Special One, anche se in realtà la proprietà giallorossa avrebbe voluto cacciare il portoghese già dopo la sconfitta di Roma, ma l’intervento di Tiago Pinto risultò decisivo.

Tutto questo potrebbe, giustamente, far storcere il naso ai tifosi capitolini, ma dalla Germania arrivano novità su quello che potrebbe essere poi il nuovo allenatore della Roma.

Roma: già bloccato il sostituto di Mourinho

In caso di esonero di Mourinho la Roma avrebbe già addirittura bloccato il sostituto. Stando a quanto trapelato dalla Germania si tratterebbe di Hansi Flick, ex Bayern Monaco e CT della Nazionale tedesca, tecnico col quale Dan Friedkin avrebbe addirittura anche già parlato.