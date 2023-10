Carolina Stramare si presenta così: social impazziti

Carolina Stramare si mette in mostra nella sua mise più seducente e bollente di sempre, una visione che lascia tutti di stucco

Carolina Stramare è in possesso certamente di una bellezza non comune, ma lo sapevamo già. Del resto, non si diventa Miss Italia per caso, anzi. Ma l’ex reginetta del concorso di bellezza, incoronata nel 2019, da allora ha sfoderato un crescendo di fascino e sensualità capace davvero di lasciare il segno.

La modella lombarda è un volto che sta guadagnando sempre più visibilità a tutti i livelli. Assai richiesta da importanti brand a carattere commerciale, spopola in passerella ma anche negli shooting pubblicitari che diventano virali sui social. Inoltre, Carolina ha già messo insieme esperienze importanti nel mondo della tv, che lasciano presumere che nei prossimi anni la vedremo protagonista come non mai sulla scena.

Tra i palcoscenici principali sui quali l’abbiamo vista all’opera, alcune trasmissioni sportive in qualità di conduttrice (ed è questo un ruolo che soprattutto gli appassionati sperano di vederle ricoprire nuovamente quanto prima), la conduzione di un paio di puntate di Scherzi a Parte, la partecipazione al reality show Pechino Express dopo aver rinunciato, un paio d’anni fa, all’Isola dei Famosi per motivi familiari. Soprattutto a Pechino Express, dove aveva gareggiato in coppia con l’amica e collega Barbara Prezia, ha raccolto riscontri lusinghieri da parte dei telespettatori. Del resto, eleganza e sensualità simili non possono mai passare inosservate.

Carolina Stramare, solo l’intimo e nulla più: lato A in bella vista, ammiratori in delirio

Anche negli ultimi scatti, Carolina sfodera tutto il suo charme. Ci ha abituato da tempo, lo sappiamo, ad immagini prorompenti, come quelle condivise sui social durante tutta l’estate. Le temperature, a questo proposito, restano piuttosto torride.

Un autentico capolavoro, la visione di lei in foto in bianco e nero e con un sublime intimo di pizzo. Lingerie che fa risaltare come non mai la sua figura sinuosa e provocante, con una scollatura che è tutto un programma. Il suo sguardo magnetico, altrettanto celebre, fa il resto e da’ probabilmente il colpo di grazia a tutti i fan.

Una meraviglia che viene salutata da ripetuti messaggi di adorazione, i like si sprecano. Carolina sa sempre come far sognare ad occhi aperti i suoi numerosissimi followers (oltre mezzo milione su Instagram).