Juventus: condizioni Vlahovic, cattive notizie sul rientro

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda le ultime su Dusan Vlahovic e le condizioni dell’attaccante bianconero con la Juventus in ansia per il suo rientro in campo.

Sono settimane importanti queste per il proseguo della stagione della società che ora deve fare i conti con il possibile recupero del giocatore che rischia di dover stare fuori più tempo del previsto.

Situazione difficile e chiaramente da tenere sotto controllo, perché ora il club bianconero rischia di ritrovarsi in una vicenda scomoda in vista del futuro con l’allenatore che vuole capirne di più e pretende garanzie al riguardo.

Juventus: condizioni Vlahovic, non si allena

Momento non facile per la Juventus e la situazione del suo attaccante Dusan Vlahovic. Perché dopo un grande avvio di stagione per l’attaccante serbo c’è stata un momento di flessione visto quello che è accaduto alle sue condizioni fisiche. Le ultime due partite il calciatore ha totalizzato soltanto poco più di 15 minuti visto che ha riposato contro il Lecce ed è entrato solo nel finale, mentre ha saltato completamente la partita contro l’Atalanta.

Ora c’è preoccupazione per quanto può accadere la prossima partita che la Juventus giocherà contro il Torino per il Derby prima della sosta Nazionali e dove potrebbe non prendere ancora una volta parte alla sfida Dusan Vlahovic. Il giocatore al momento continua a non allenarsi con la squadra e non ci sono quindi notizie positive al riguardo per il suo recupero.

Rientro Vlahovic: Juventus Torino a rischio

Sabato 7 ottobre alle ore 18:00 si scenderà in campo con Juventus Torino e c’è il serio rischio che Vlahovic non prenda parte alla partita contro l’altra squadra rivale per chi sarà per una notte padrone della città. Al momento non ci sono notizie buone per Massimiliano Allegri che spera nel recupero del giocatore.

Importanti notizie in merito a quella che sarà la situazione di Vlahovic con la Juve per la prossima gara con il Torino, dove i colleghi di Tmw svelano come il calciatore non sia riuscito ad allenarsi nemmeno nella giornata di oggi. Dopo il riposo di ieri oggi ha svolto soltanto un lavoro in palestra a differenza della squadra che era regolarmente in campo.

Juventus: quando torna Vlahovic

Continuano i problemi alla schiena per Vlahovic che non si allena ed è in forse per il rientro in campo in Juventus Torino. Se non dovesse riuscire a recuperare allora il giocatore tornerà direttamente dopo la sosta Nazionali verso fine mese.