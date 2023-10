Genoa: infortunio grave al ginocchio per Retegui, gli esami

Ci sono degli aggiornamenti che possono incidere in vista della prossima partita di Serie A dove il club rischia seriamente di fare a meno del proprio bomber. Nel Genoa si è fatto male Retegui.

Genoa: infortunio Retegui, la situazione

Brutte notizie in casa Genoa che ha perso il proprio attaccate, Mateo Retegui, per infortunio in queste ultime ore. Il giocatore si è fermato in questi giorni dopo una forte contusione al ginocchio che è stata accusata nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese e per questo motivo ora è a serio rischio per il prossimo impegno di Serie A.

Il giocatore potrebbe quindi saltare la prossima partita e poi non essere a disposizione per diverso tempo visto che ci sarà di mezzo la pausa Nazionali e tornerebbe in campo soltanto dopo. Ora arrivano aggiornamenti importanti e non felici per i tifosi del Genoa e l’allenatore, perché Retegui può non giocare la sua prossima partita a causa dell’infortunio al ginocchio.

Infortunio Retegui: salta Genoa Milan

Ultima partita di campionato di Serie A prima della sosta delle Nazionali con il calendario che metterà di fronte Genoa Milan in una partita spettacolare che può essere importante per la classifica delle due squadre. C’è grande voglia di fare bene ma la squadra di Gilardino non avrà a disposizione Retegui quasi sicuramente per infortunio.

Condizioni Retegui: il rientro

Si pensava ad un infortunio che potesse essere grave per il ginocchio di Retegui ma fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun problema grave. Il giocatore potrebbe saltare quindi la partita in programma sabato sera alle ore 20.45 al Ferraris contro il Milan ed è in dubbio anche la Nazionale.