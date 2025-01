Napoli, preso il sostituto di Kvara: arriva l’ex bianconero

Scatenato il Napoli che dopo la cessione di Kvaratskhelia è pronto a chiudere un grande acquisto immediato che può svoltare il resto della stagione.

La società sta lavorando in queste ore per definire l’affare e accontentare il proprio allenatore perché al Napoli può arrivare l’ex bianconero che fece impazzire Antonio Conte in una delle sue ultime esperienze e ora occhio a quello che può accadere con un annuncio che può arrivare già in queste prossime ore per una questione di tempistiche.

Fa sul serio il Napoli che vuole comprare il giocatore subito per tenere un altro esterno d’attacco forte dopo l’addio inaspettato di Kvaratskhelia a metà stagione mentre il club è in cima alla classifica di Serie A. C’è un giocatore che ha avuto già l’ok di Conte per vederlo in azzurro e attenzione ad una questione di tempistiche che possono fare la differenza.

Calciomercato Napoli: scelto il sostituto di Kvara

Non era il nome che si aspettavano tutti, ma può essere quello decisivo per contribuire a questa scalata del Napoli che ora vuole provare ad entrare nella storia con Antonio Conte al primo anno in panchina con il club partenopeo. Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro per l’annuncio del nuovo arrivo in attacco.

Secondo le ultime notizie ora il Napoli fa sul serio e può comprare Saint Maximin che lascerebbe il Fenerbahce dove è in prestito per essere venduto con la stessa formula proprio al club italiano. Il giocatore è di proprietà del club dell’Arabia Saudita dell’Al-Ahly e per questo che ora si cerca l’intesa definitiva in tempi record.

Il mercato in Arabia Saudita chiude il 1 febbraio e manca pochissimo quindi per trovare l’accordo per il trasferimento di Saint Maximin al Napoli. Sarà lui il sostituto di Kvara per i prossimi mesi e poi il club prenderà un altro giocatore facendo l’investimento corretto in vista del futuro con calma e senza dover strapagare giocatori.