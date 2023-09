Caso Donnarumma, l’annuncio lascia tutti spiazzati

Momento complicato per l’ex portiere rossonero, che però incassa l’attestato di stima di un veterano della Nazionale azzurra

Magari lo dicono in pochi ma, onestamente parlando, lo pensano in molti. Il ‘tradimento’ di Gianluigi Donnarumma, che per tutta la primavera del 2021, col contratto in scadenza nel giugno successivo, rifiutò tutte le proposte del Milan per poi andar via a costo zero in direzione Parigi, non è andato giù a parecchi.

E non parliamo solo dei tifosi rossoneri, comprensibilmente delusi dalla scelta di un ragazzo che proprio grazie al Milan ha fatto il suo esordio nel grande calcio.

Doverosamente premettendo che tutti gli insulti social e non solo piovuti addosso a Gigio da due anni a questa parte, poco hanno a che vedere col tifo sano e con lo sport, l’attuale portiere del PSG nonché titolarissimo della Nazionale sia sotto la guida di Roberto Mancini che col nuovo corso Spalletti, è ancora una volta nell’occhio del ciclone.

Dopo le clamorose critiche subite nel suo primo anno in Francia, quando un suo improvvido dribbling tentato ai danni di Karim Benzema in un ottavo di finale di Champions spianò la strada alla rimonta delle Merengues, Donnarumma ne ha sentite di tutti i colori. Colpa di altre indecisioni, compiute soprattutto nel suo club ma anche con gli Azzurri, con parecchi addetti ai lavori pronti a gettargli la croce addosso.

Donnarumma, l’ex numero uno azzurro lo difende a spada tratta

L’ultimo errore, grave anche per la situazione di punteggio e per l’importanza della partita, risale a qualche giorno fa. ‘Colpa’ di Enes Bardhi, il macedone che l’ha trafitto con una punizione calciata molto bene. Ma sul palo del campano. Che avrebbe certamente potuto e dovuto fare di meglio. E allora via col massacro mediatico, non certo il primo per il classe ’99.

Dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’, Walter Zenga, uno che sa cosa significhi il peso della maglia azzurra, ha parlato della situazione che sta vivendo Gigio. Dall’alto della sua esperienza, l’ex ‘Uomo Ragno’ si è eretto a difesa dell’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia.

“A bocce ferme possiamo dire che contro la Macedonia del Nord la sua è stata una ingenuità. Ma in campo le cose vanno diversamente da come si vedono in televisione. La forza di un grande portiere è di mettere un punto e ripartire”, ha detto Zenga, che poi ha spiegato di conoscere bene il portiere del PSG e di sapere come uscirà da questa situazione.

“Gigio lo conosco bene, la sua freddezza gli farà gestire le emozioni – ha spiegato l’ex Uomo Ragno nerazzurro – Comunque è meglio essere insultati che ignorati. Donnarumma a ventiquattro anni ha giocato già trecento partite. Ne giocherà ancora almeno il doppio. Dell’errore di Skopje non parleremo più”.