Juventus, doping Pogba: c’è una novità, l’annuncio

C’è un nuovo aggiornamento riguardo la querelle doping Pogba: ecco la posizione della Juventus che attende delle controanalisi.

Continuano ad uscire fuori nuove notizie riguardo il futuro di Paul Pogba che rischia di dire addio, in netto anticipo, alla sua esperienza con la maglia della Juventus. La squalifica per doping, causata dalla positività al testosterone evidenziata dai test post Udinese, ha messo nei guai Paul che adesso corre ai ripari per evitare una maxi squalifica che può arrivare fino a 4 anni. Ecco le ultimissime notizie: c’è una novità che lascia ben sperare il calciatore, ecco cosa sta succedendo.

Nuovi aggiornamenti sulla questione doping Pogba: ecco le ultimissime che arrivano dalla Juventus. Negli uffici della società bianconera sta tenendo banco questo argomento che ha creato un danno d’immagine non solo al calciatore ma anche al club visto che il suo numero dieci è risultato positivo ai test antidoping. Il Tribunale Nazionale non ha ancora avviato gli accertamenti, il calciatore è attualmente sospeso in attesa del processo. Intanto, è arrivata già la confessione del giocatore con Pogba che ha ammesso alla Juventus di aver usato un integratore senza il consenso dello staff medico bianconero. Una situazione anomala che rischia comunque di non salvare il calciatore che proverà a difendersi in tutte le sedi per far emergere la propria buonafede.

Juventus, doping Pogba: le ultimissime notizie

C’è una novità riguardo la squalifica per doping di Paul Pogba. La decisione arriverà la prossima settimana, ecco la posizione della Juventus che non potrà contare sul centrocampista francese.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, la prossima settimana Pogba svolgerà le controanalisi che serviranno a chiarire la positività del calciatore al testosterone che è stata riscontrata nel controllo subito dopo la partita contro l’Udinese.

La Juventus è in attesa di questo test e, intanto, ha deciso di sospendere il giocatore che non riceverà lo stipendio. Si attendono le nuove analisi che chiariranno meglio il tutto: in caso di nuova positività di Pogba, si aprirà un’altra fase istruttoria da parte della Procura antidoping che a quel punto sarà pronta a punire il giocatore.

Anche la società bianconera potrà intraprendere dei provvedimenti nel caso in cui Pogba dovesse risultare nuovamente positivo al testosterone. Per Paul, dunque, potrebbe arrivare una doppia mazzata sia dal punto di vista disciplinare che giuridico. Si attende, dunque, solo l’esito delle controanalisi di Pogba.