Caso doping Pogba: Allegri si sfoga

La Juventus andrà ad affrontare il Torino nel Derby della Mole in queste prossime ore. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo quello che può accadere anche a Pogba con la squalifica per Doping.

Juventus: caso doping Pogba, lo sfogo di Allegri

A parlare riguardo questa situazione di Pogba è stato proprio Allegri in conferenza stampa che ha anche annunciato che per Juventus Torino non avrà a disposizione gli infortunati Vlahovic e Chiesa. Queste le parole del tecnico bianconero riguardo il caso del centrocampista francese che nelle prossime ore avrà l’esito delle controanalisi e una possibile squalifica:

“Non lo sapevo, attendiamo l’esito del continuo. Umanamente mi dispiace”.