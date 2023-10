Serie A, comunicato UFFICIALE: il calendario è da rifare

La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che verranno apportate alcune modiche all’attuale calendario. Ecco i motivi e le ultime novità in merito a quanto sta accadendo.

La Serie A si sta preparando per dare il via a quest’ultima giornata che resta da affrontare prima di lasciare spazio alla pausa per le nazionali. Dopo una serie di impegni ravvicinati, il campionato italiano di massima serie si fermerà per un’intera settimana. Il calendario è già di suo ricco di match da dover giocare, ma adesso è anche da rifare. La Lega Serie A lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale.

Le diverse società di Serie A, chi più chi meno, sono impegnate con tutti i match da dover affrontare tra campionato e coppe. La Lega ogni anno è perciò chiamata a svolgere un lavoro minuzioso per cercare di incastrare tutto nel migliore dei modi. Lasciando ovviamente ai calciatori anche il tempo di rifiatare.

Non c’è solo il campionato, infatti, ma anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana (oltre agli impegni europei) da dover considerare. E adesso è proprio la Supercoppa a scombussolare i piani che sono stati inizialmente stilati. La competizione, che quest’anno non prevederà un’unica gara secca bensì una Final Four con semifinali e finale, si terrà in Arabia Saudita. E proprio dalle autorità sportive arabe è arrivata la richiesta di uno spostamento del mini torneo. La Serie A lo ha comunicato tramite una nota ufficiale.

Supercoppa Italiana, tutto da rifare: il comunicato ufficiale della Lega Serie A

In questa edizione la Supercoppa Italiana impegnerà Napoli (vincitrice dello scudetto), Inter (vincitrice della Coppa Italia), Lazio (seconda classificata in Serie A) e Fiorentina (arrivata in finale di Coppa Italia, poi persa appunto contro i nerazzurri). La competizione si sarebbe dovuta svolgere dal 4 all’8 gennaio, ma poi dall’Arabia è appunto arrivata la richiesta di uno slittamento.

Secondo quanto comunicato in via ufficiale: “La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP”.

“Le nuove date – si legge ancora – verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre“. Adesso la priorità è perciò quella di cercare nuovamente un incastro che possa essere ottimale per tutti, visti gli anticipi e i posticipi delle diverse giornate che già sono stati stabiliti.

La volontà è quella di restare comunque sempre nel primo mese del nuovo anno solare. Non bisognerà in ogni caso aspettare molto per sapere quando Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio andranno in scena per decretare chi accederà poi alla finalissima del mini torneo