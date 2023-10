Condizioni Retegui: il ginocchio preoccupa, salta 3 partite

Nel miglior momento della sua carriera ora che è approdato anche in Europa e conquistato la maglia della Nazionale dell’Italia che ci sono dei problemi per Mateo Retegui del Genoa che si è infortunato.

Momento non facile per il giocatore che si è dovuto fermare e ora dovrà restare fermo per diverso tempo a causa di un problema al ginocchio che l’ha costretto a dare forfait per le prossime partite.

Da monitorare questa situazione con ora l’allenatore che dovrà fare delle scelte totalmente diverse per andare ad affrontare delle partite veramente importanti che potrebbero essere decisive per gli obiettivi fissati.

Infortunio Retegui: salta Genoa Milan e non solo

Proprio in queste ore è arrivata la conferma che Mateo Retegui non giocherà la prossima partita in Genoa Milan. L’attaccante italo argentino che è arrivato quest’estate e che ha avuto subito un grande impatto è costretto al suo primo stop a causa di un problema al ginocchio che l’ha tormentato tutta la settimana. Non c’è volontà di rischiarlo e per questo motivo che verrà presa una decisione conservativa per le sue condizioni.

Al momento Retegui ha avuto un grande impatto in Serie A e con la maglia del Genoa, con 5 gol e 2 assist in 8 partite stagionali tra Serie A (7) e Coppa Italia (1). Ma ancor di più si è fatto trovare pronto con la maglia della Nazionale. Mancini l’ha lanciato e Spalletti l’ha confermato, in 4 presenze ha già 2 gol Retegui che ora dovrà saltare anche i prossimi impegni dell’Italia.

Italia: Retegui salta anche la Nazionale

Spalletti perde Immobile e anche Retegui. Il ct della Nazionale dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti di riferimento per le prossime e importantissime partite che l’Italia dovrà giocare contro Malta e Inghilterra e che valgono tanto per la qualificazione agli Europei 2024. Da capire ora quali saranno le scelte del commissario tecnico.

Due partite con la Nazionale e una con il Genoa. Sono tre le partite che salterà in queste settimane Retegui che è pronto ad essere sostituito al meglio. Al suo posto è pronto a scendere in campo Malinovskyi con al fianco il solito Gudmundsson.

Genoa: condizioni Retegui, il rientro

Mateo Retegui proverà a recuperare il prima possibile da questo problema al ginocchio che ha preoccupato Gilardino e Spalletti che dovranno fare a meno di lui. Il rientro di Retegui è quindi fissato per la partita che il Genoa giocherà contro l’Atalanta del rpossimo 22 ottobre, dopo la sosta delle Nazionali.