Caso doping Pogba: la scelta della Juventus

Ieri sono arrivate le controanalisi alle quali si è sottoposto Paul Pogba per il caso di doping che lo ha visto direttamente coinvolto. Queste hanno confermato, per l’appunto, il doping del francese, il cui futuro nel mondo del calcio ora è fortemente a rischio.

Un caso del genere non può fare altro, ovviamente, che andare a ledere all’immagine di un club importante come la Juventus, che sarebbe pronta a muoversi di conseguenza nei confronti di Paul Pogba.

Occhio anche ad un’eventuale condanna, perché qui si parla di una lunga squalifica per il centrocampista francese, che rischia seriamente di mettere una volta e per tutte la parola fine alla sua carriera.

Caso Pogba: in caso di condanna la Juventus pronta a punirlo

La Juventus è pronta a prendere una posizione nei confronti di Paul Pogba dopo che i risultati delle controanalisi alle quali si è sottoposto il francese hanno confermato il doping. Più precisamente queste hanno evidenziato delle tracce di testosterone, chiaro riferimento al fatto che l’ex Manchester United si sia davvero dopato.

Ovvio, in passato ci sono state delle clamorose sviste che i professionisti dell’antidoping hanno preso, ma questo non sembra assolutamente essere il caso, anche perché Paul Pogba si sottoporrà addirittura a processo nel mese di dicembre, poco prima di Natale. Prima di prendere qualsiasi provvedimento nei suoi confronti la Juventus vuole aspettare la sentenza di questo, ma l’impressione è che oramai si viaggi spediti verso uno scenario che potremmo definire scontato.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, qualora Pogba dovesse essere condannato, la Juventus sarebbe pronta a rescindergli il contratto, soluzione di cui si sta parlando già da diversi giorni.

Juventus: Pogba rischia una maxi squalifica

In caso di condanna Paul Pogba rischia di mettere a serio repentaglio la sua carriera, non solo la rescissione contrattuale con la Juventus.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, una lunga squalifica potrebbe essere inflitta al centrocampista francese qualora dovesse essere confermata la colpevolezza in merito a questo discorso del doping. In questi giorni si sono ipotizzate tante cose, e si è parlato anche di possibili tempistiche, ma la realtà dei fatti è che Pogba rischia fino a due anni di squalifica.

Staremo a vedere cosa alla fine verrò scelto, nel frattempo a breve dovrebbe esserci anche l’audizione del francese.

Juventus, caso Pogba: il dovere del dubbio e la delusione di Allegri

Il collega de Il Corriere dello Sport Xavier Jacobelli sul caso Pogba titola: “Si può essere garantisti nel caso del francese?”. La risposta è sì, anche perché, come detto, in passato ci sono state diverse sviste importanti nel mondo dell’antidoping, ma è difficile che oramai si possa sbagliare anche dopo aver effettuato delle controanalisi.

Nel frattempo il mondo Juventus è in uno stato di confusione totale, come dimostrato anche ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, che in merito a questa faccenda ha detto: “Pogba? Non solo sapevo. Umanamente mi dispiace, vediamo l’esito del continuo“.