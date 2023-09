Caso Immobile, moglie e fratello contro Sarri: svelato tutto

In casa Lazio ci sono tanti problemi legati ai risultati e alle difficoltà dei biancocelesti di creare un gioco dinamico e vincente.

La situazione più complessa riguarda Ciro Immobile, fermo ancora a due gol in campionato e quindi in netta crisi di numeri. L’attaccante biancoceleste sta vivendo un momento complicato anche dal punto di vista dei risultati personali perché non riesce, come succedeva anche l’anno scorso, ad essere decisivo come in passato.

Contro il Milan è partito dalla panchina, ufficialmente per un problema muscolare ma che, in realtà, potrebbe nascondere qualcosa di più complesso. Il rapporto con Sarri potrebbe essere scricchiolante e i tifosi sono molto preoccupati per la situazione.

Lazio, difficoltà Immobile: è un problema per Sarri?

Ciro Immobile non riesce più a segnare. Il bomber della Lazio è il capitano, il leader e il trascinatore indiscusso della squadra biancoceleste ma il periodo che sta vivendo in questo inizio di stagione è tutt’altro che semplice. Ha giocato partite sottotono, ha avuto molte difficoltà anche a rendersi pericoloso e ora vanno analizzati i motivi.

I problemi di Ciro Immobile corrispondono a quelli della Lazio. La squadra biancoceleste ha solo 7 punti in classifica e non è assolutamente in linea con quelli che sono gli obiettivi della rosa.

I tifosi della Lazio sono preoccupati per Ciro Immobile e la domanda che circola tra la tifoseria biancoceleste è se il capitano è diventato un peso per Sarri.

Moglie e fratello di Immobile contro Sarri: l’accaduto

La partita tra Milan e Lazio ha visto un protagonista in meno: Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è rimasto in panchina per un problema muscolare che, però, sembra nascondere qualcosa di diverso, soprattutto nel rapporto con Maurizio Sarri.

A far discutere infatti, sono due frecciatine social della moglie di Ciro Immobile e del fratello dell’attaccante biancoceleste. Non appena sono state rese note le formazioni ufficiali sono state pubblicate anche due storie Instagram dal sapore di polemica.

La moglie di Immobile ha scritto una frase molto eloquente: “La riconoscenza è un raro fiore”. Il fratello del bomber napoletano, invece, ha solo pubblicato una emoji con il vomito, proprio a sottolineare il trattamento – a suo dire – “disgustoso” riservato al capitano biancoceleste.

Sarri svela i problemi di Immobile

Quali sono i problemi di Ciro Immobile? Maurizio Sarri al termine di Milan Lazio ne ha parlato chiaramente e non ha nascosto che sta pian piano migliorando ma che i problemi muscolari sono reali.