Choc Osimhen-Napoli: le possibili destinazioni del nigeriano

Dopo il caso esploso nelle ultime ore, Victor Osimhen appare destinato a lasciare il Napoli nel prossimo futuro: ecco dove potrebbe andare

Del caso relativo a Victor Osimhen si è parlato davvero tantissimo nelle ultime ore. Prima le difficoltà in campo col rigore sbagliato a Bologna, poi i video ironici pubblicati dal Napoli sul proprio profilo TikTok ufficiale. Un qualcosa che ha particolarmente infastidito sia il calciatore che il suo entourage capitanato dall’agente Roberto Calenda.

Non a caso, il procuratore del nigeriano ha anche minacciato di intraprendere un’azione legale contro il club campano. Parole forti da parte di Calenda, il quale ha generato uno scossone che impone delle riflessioni più approfondite in ottica futura.

Il rinnovo del centravanti nigeriano è stato messo in stand by, sebbene le parti in causa avessero praticamente raggiunto un accordo di massima per la firma. Il patron Aurelio De Laurentiis è disposto a garantire all’ex Lille un ricchissimo ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione (sarebbe il più pagato della Serie A), ma l’attaccante classe ’98 è inevitabilmente attratto da altre soluzioni.

La società partenopea, per il bene della squadra, sta cercando di ricomporre la frattura, così si spiega il comunicato ufficiale in cui il Napoli specifica di non aver assolutamente voluto offendere la propria stella. Su TikTok, infatti, il social media manager degli azzurri piazza spesso contenuti di quel tipo, prendendo di mira anche altre pedine.

Dal Real Madrid all’Arabia Saudita: tris di fuoco per l’acquisto di Osimhen dal Napoli

Il bomber nigeriano, comunque, ha risposto immediatamente sul campo, tornando al gol nel match contro l’Udinese al ‘Maradona’. Un segnale importante per il prosieguo della stagione, però non basta a placare le numerose voci di calciomercato sul fuoriclasse 25enne. I top club continuano ad osservarlo a distanza in vista di giugno e, perché no, anche gennaio, considerando quanto accaduto in questi giorni.

Il rapporto si è decisamente incrinato, perciò la probabilità di una separazione è aumentata notevolmente. E ora sorge spontanea una domanda ben precisa: dove potrebbe proseguire la carriera di Osimhen? Il Real Madrid è senz’altro un potenziale acquirente per il post Benzema, anche se i ‘Blancos’ rimangono concentrati perlopiù sulla pista Kylian Mbappe.

Poi c’è il Chelsea, che avrebbe bisogno di aggiungere alla rosa di Pochettino un vero e proprio bomber, in grado di trascinare la squadra a suon di reti. Sullo sfondo pure l’Arabia Saudita, che ha già tentato l’assalto in estate senza successo. Ad ogni modo, non sarà affatto una passeggiata strappare Osimhen al Napoli, a prescindere da altri fattori.

Il contratto del calciatore africano è in scadenza il 30 giugno del 2025, di conseguenza servirà un’offerta superiore di parecchio ai 100 milioni di euro. Le pretendenti sopra citate non hanno grossi problemi per quanto concerne l’aspetto economico, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti, non ci resta che attendere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI