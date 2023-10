Cecilia Rodriguez trasparenze da favola: notte stellare

Cecilia Rodriguez si lascia andare in una serie di trasparenze da urlo che illuminano la notte: la splendida modella argentina è irrefrenabile

Estate finita? Niente affatto, a giudicare dalle temperature di questo strano inizio di autunno che faticano a scendere e che durante la giornata rendono l’atmosfera assai calda.

In Italia e in tutto il Mediterraneo, chi può se ne va ancora al mare per ritardare il più possibile l’appuntamento con l’inverno. Come Cecilia Rodriguez, che in questi giorni, come altre celebrità del mondo dello spettacolo, ha fatto una capatina in quel di Ibiza.

Unire l’utile al dilettevole, questo il motto della trasferta spagnola per lei e per il suo fidanzato, Ignazio Moser. La coppia si conferma una delle più cliccate e amate sui social, una storia d’amore che va avanti a gonfie vele da qualche anno, da quando i due si conobbero al Grande Fratello Vip. E che presto, a giudicare dagli indizi disseminati sui social dalla ‘Chechu’, sfocerà nel matrimonio.

Entrambi hanno un seguito di pubblico assai numeroso sui social, come personaggi in mostra. Soprattutto la showgirl e modella argentina, 33 anni, che su Instagram è una autentica star con oltre 4 milioni e 700 mila followers. Già da tempo, non ha più niente da invidiare a sua sorella Belen. Anzi, non sono in pochi a preferire lo stile di Cecilia.

Cecilia Rodriguez in passerella a Ibiza, l’intimo è in bella mostra: scatti da bollino rosso

Vacanza e momenti di relax, uniti al lavoro, dicevamo, per Cecilia e Ignazio. Che hanno presenziato alla cerimonia del ventennale di Tezenis, risultando inevitabilmente tra le star della serata. Soprattutto Cecilia che è andata in scena con un look a dir poco illegale.

Giacca elegante e al di sotto niente, o quasi. Lingerie intima ‘coperta’, si fa per dire, da collant e magliettina trasparente, lasciando in bella vista le curve in reggiseno e gambe perfette.

Un autentico capolavoro che ha ricevuto una valanga di like e tantissimi commenti entusiasti dal pubblico trasversale che come sempre omaggia Cecilia tra le bellezze del momento. La splendida sudamericana è sempre più sotto i riflettori ed è oggi una delle modelle più richieste, in occasioni mondane del genere la sua presenza si fa sempre notare ed è impossibile non viaggiare istantaneamente con la fantasia.