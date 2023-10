Roma, altro guaio Pellegrini: ecco quanto starà fuori

Nella vittoriosa serata dell’Olimpico di ieri contro il Servette, la Roma di José Mourinho ha perso nuovamente per infortunio il capitano Lorenzo Pellegrini. Nel post partita di ieri, visibilmente amareggiato, lo Special One ha parlato di problema muscolare per l’ex Sassuolo, che sfortunatamente non è nuovo a stop del genere.

La speranza è che nulla di particolarmente grave possa aver colpito il capitano giallorosso, ma considerata la sua recidività a problemi di questo tipo le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Nella giornata di oggi Lorenzo Pellegrini si sottoporrà ad una serie di esami strumentali che metteranno ordine alla situazione, ma l’impressione è che il capitano della Roma potrebbe rimanere fermo ai box per un pò di tempo.

Roma, infortunio Pellegrini: le condizioni

Brutte notizie arrivano in casa Roma in merito alle condizioni di Lorenzo Pellegrini, costretto al cambio ieri sera al 58′ (dopo solo 18′ di gara) a causa di un infortunio muscolare che preoccupa e non poco José Mourinho e la piazza.

In quel ruolo lo Special One ha già poche alternative a disposizione, ed ora più che mai sarà costretto a vedere come far fronte a questa assenza, inventandosi una mossa delle sue, buttando nella mischia qualche nuovo giovane della Primavera.

La speranza è che Pellegrini ieri sera possa essersi fermato in tempo, ma la realtà dei fatti parla di un infortunio anche abbastanza grave. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, in attesa dei risultati degli esami strumentali ai quali si sottoporrà oggi il numero 7 giallorosso, per il capitano della Roma si teme addirittura una lesione muscolare, o quantomeno un forte risentimento.

Roma, per Pellegrini si teme una lesione: ecco quando torna

Dunque dalle parti di Trigoria si teme addirittura una lesione muscolare per Lorenzo Pellegrini. Solo gli esami stremali ai quali si sottoporrà potranno dire di più sulle sue condizioni, ma al momento il capitano della Roma rischia di rimanere fermo ai box per un pò di tempo.

La speranza, in fin dei conti, è che alla fine possa trattarsi di un ‘semplice’ forte risentimento per Pellegrini, che nel corso di questa sosta proverà a recuperare in extremis per tornare a disposizione di Mourinho già per la sfida contro l’Inter del prossimo 29 ottobre.

A fronte di questo, dunque, sono tre le partita che il capitano della Roma salterà a causa di questo infortunio, Europa League compresa, ovvero Cagliari sabato, Monza di rientro dalla sosta e Slavia Praga, sfida che vale il primo posto del girone G.

Roma, Pellegrini out un mese: chi al suo posto

A causa dell’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera, José Mourinho dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini per almeno un mese. Già a corto di alternative in mezzo al campo, lo Special One potrebbe fare affidamento sul giovanissimo Riccardo Pagano, che proprio ieri è subentrato al capitano facendo il suo esordio con la prima squadra della Roma in una competizione europea.