Juventus, non c’è pace per Allegri: scoppia un nuovo “caso”

C’è un nuovo caso che spacca in due la Juventus e complica i piani di Massimiliano Allegri.

Incredibile colpo di scena nella Juventus: dura presa di posizione contro l’attuale tecnico dei bianconeri Allegri. L’allenatore, finito da tempo nel mirino della tifoseria, ha ricevuto un altro attacco. Ecco tutti i dettagli riguardo questa situazione che può cambiare e stravolgere le strategie future del tecnico che, dopo questa presa di posizione, potrebbe stravolgere tutto e cambiare nuovamente le gerarchie della sua squadra.

Risultati altalenanti della Juventus che, sul piano del gioco, continua a non convincere la tifoseria bianconera. Ieri un pareggio che ha fatto storcere il naso a qualche supporter che ha contestato l’operato del tecnico che, nonostante tutte le difficoltà, ha finora ottenuto quattordici punti in sette partite. Adesso, prima della sosta per le Nazionali, c’è il derby con il Torino da preparare. Intanto, arriva un nuovo attacco all’allenatore della Juventus Allegri.

Allegri contestato, sorpresa in casa Juventus: ecco tutti i dettagli

Le attese erano bel altre: nonostante ciò, Allegri sta rispettando i piani della Juventus. Al di là delle varie contestazioni da parte dei tifosi, che chiedono una squadra più offensiva, i risultati sono in linea con le aspettative societarie, visto che l’obiettivo dè raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Al netto di tutte le difficoltà, legate anche ai problemi societari che hanno spinto Giuntoli a non operare al meglio nel corso della scorsa sessione di calciomercato, finora la Juventus è al quarto posto in classifica con quattordici punti.

Intanto, attraverso il social network X (ex Twitter), arriva una pesante presa di posizione contro Massimiliano Allegri: un messaggio che sicuramente ha fatto storcere il naso all’allenatore toscano. A criticare l’operato di Max è il papà di Mckennie, ecco cosa ha scritto dagli Stati Uniti John.

“Deve giocare Mckennie a centrocampo e Weah sull’esterno, hanno già dimostrato di poter coesistere e giocare bene insieme nelle rispettive posizioni”.

Juventus, il papà di Mckennie critica Allegri

A far discutere è il nuovo ruolo di Mckennie alla Juventus come estero destro. Nato come centrocampista, in questa prima parte di stagione il giocatore statunitense s’è ritagliato un posto in bianconero in questa inedita posizione che ha creato non poche perplessità in America con il papà di Mckennie, John, che attraverso i social ha chiesto esplicitamente ad Allegri di far giocare Weston a centrocampo e Weah sull’esterno. Una critica che sicuramente non piacerà al tecnico toscano, sempre contrario a queste prese di posizioni soprattutto quando arrivano da persone vicine all’ambiente juventino, in questo caso il padre di un tesserato.

I numeri di Mckennie alla Juventus

Dopo il rientro alla Juventus, dal prestito al Leeds, Mckennie era finito nella lista dei cedibili salvo poi ritagliarsi un posto alla Juventus. Ad oggi è lui il titolare nel 3-5-2 di Allegri che lo sta sperimentando come esterno a tutta fascia, in questa posizione ha giocato le ultime cinque di campionato servendo anche un assist nella vittoria contro la Lazio.