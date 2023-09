Cessione Inter: accordo per 1.3 miliardi, annuncio da Abu Dhabi

Arrivano aggiornamenti importanti per quella che sarà la cessione dell’Inter di Steven Zhang perché ora arrivano le ultime notizie sulle cifre e l’accordo che sarebbe ad un passo.

Momento importante e forse decisivo per quello che sarà il futuro del club nerazzurro, perché la società sembra essere pronta al grande passaggio di consegna per provare a mettere da parte tutti i problemi economici che esistono e sono reali ormai da tempo.

Arrivano aggiornamenti in merito al passaggio di consegna, perché adesso la società potrebbe realmente farsi da parte e pensare di affidare tutto a dei nuovi proprietari che possano far tornare grande il club sotto ogni punto di vista.

Inter: situazione economica delicata

Emergenza economica che va avanti da anni in casa Inter che si trova ad un bivio. La società dovrà fare di tutti per rispettare i paletti imposti dalla Uefa e cambiare quella che è la situazione finanziaria delicata. Il club chiude ancora con un pesante bilancio in rosso, intanto, c’è una grossa somma di soldi da dover restituire da pare di Steven Zhang che ha una scadenza per una cifra choc da dover dare indietro dopo il prestito chiusi negli anni scorsi per salvare la società.

Infatti, in questo momento ci sono delle novità che riguardano il futuro del club nerazzurro con degli aggiornamenti che possono incidere su quello che accadrà in vista delle prossime settimane. Perché ora c’è un gruppo importante che è pronto a strappar via l’Inter dalle mani di Steven Zhang costretto alla cessione.

Cessione Inter: Investcorp pronto a chiudere con Zhang

La conferma arriva direttamente dagli Emirati Arabi Uniti con l’emittente Abu Dhabi Sports Tv che annuncia la trattativa in corso per la cessione dell’Inter a Investcorp. Offerta presentata direttamente a Raine Group, la banca d’affari americana incaricata dal presidente Steven Zhang per trovare possibili acquirenti per il club nerazzurro.

Secondo la tv araba, il fondo del Bahrein Investcorp è pronto all’acquisto dell’Inter. Si parla di una cifra di 1.3 miliardi di euro per chiudere la trattativa con Zhang con esito positivo. Ormai ci siamo.

Bilancio Inter: debiti di 85 milioni

Nei giorni scorsi, intanto, si è svolto il Cda dell’Inter che ha approvato il bilancio 2022-23, che è stato chiuso con un passivo di 85 milioni, inferiore rispetto al meno 140 dall’annata precedente. Un motivo in più per esultare per i nerazzurri, ma non è lo stesso una situazione facile, anzi.

Per questo motivo, ora, Suning è alla ricerca di nuovi soci che possano portasre dei finanziamenti importanti per le casse dell’Inter. Una vicenda particolare che potrebbe rovinarsi da un momento all’altro. Ecco però quindi la società attuale sta cercando di capire che fare con la cessione dell’Inter.