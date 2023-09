Cristiano Ronaldo furioso ma pavido: ecco perché l’arbitro lo ha intimorito

Scena davvero pazzesca quella capitata nella Saudi Pro League, con protagonista Cristianao Ronaldo. Il portoghese era in vena di proteste.

Senza dubbio resta il calciatore più in voga e più seguito dell’Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo è stato il primo campionissimo del calcio occidentale a scegliere di sposare la causa araba, la rivoluzione della Saudi Pro League che ha portato a suon di milioni numerosi fuoriclasse a giocare in Medio Oriente.

CR7 gioca nell’Al-Nassr, squadra che sta tentando di riportare nelle vette del calcio asiatico. Il suo inizio di stagione finora è pazzesco: 9 reti in 6 partite di campionato, anche se la sua squadra ha tre punti di ritardo dall’Al-Ittihad di Karim Benzema che sta dominando questo inizio di stagione a punteggio quasi pieno.

Ma ciò che è accaduto nel big match dello scorso weekend, tra il suo Al-Nassr e l’Al-Ahli è davvero clamoroso. Una scena che ha già fatto il giro del web per la situazione paradossale e anche divertente, che ha visto come protagonista Ronaldo e l’arbitro della sfida in questione.

Cristiano Ronaldo e la protesta plateale: ma con l’arbitro brasiliano non si scherza

Durante l’incontro, per la cronaca vinto 4-3 dalla squadra gialloblu, Cristiano Ronaldo si è esibito in una protesta plateale contro l’arbitro, reo di aver fermato un’azione golosa da gol dell’Al-Nassr. Preso dalla sua foga agonistica ormai tipica, CR7 si è rivolto in maniera sprezzante verso l’arbitro. Per poi frenare in qualche modo la sua protesta. Ecco perché.

L’arbitro scelto per questo duello d’alta classifica in Arabia Saudita è il brasiliano Anderson Daronco. Un accordo tra la Saudi Pro League e la federazione calcistica sudamericana ha permesso di ottenere le prestazioni di arbitri del continente oltreoceano per alcune gare del campionato saudita.

La particolarità è che Daronco non è un fischietto qualsiasi: infatti è noto sul web per essere l’arbitro più palestrato, muscoloso e prestante al mondo. Note le immagini del direttore di gara brasiliano in pose da culturista, una vera e propria passione extra-calcistica di Daronco.

Forse anche per questo motivo la protesta di Ronaldo si ferma, veemente ma a testa bassa con un certo timore nello sfidare il direttore di gara, col quale condivide la lingua madre. La reazione di Anderson Daronco è tutta un programma: guarda fisso Cristiano durante le sue rimostranze e lo zittisce con un solo gesto della mano, mostrando tutta la sua severità e preponderanza.

Non un caso se al termine del match Cristiano Ronaldo sia subito andato a stringere la mano a Daronco, forse pentito di aver esagerato nelle proteste contro un fischietto così severo e prestante. Tra i due subito pace fatta.