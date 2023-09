Cessione Inter, subito agli sceicchi: cifra miliardaria

L’Inter viaggia spedita verso la cessione societaria: gli sceicchi sono pronti a prendere subito il club con un’offerta miliardaria.

I nerazzurri sono da tempo alla ricerca fi miglioramenti societari e questa volta potrebbe essere arrivato il momento di dire addio alla famiglia Zhang per accogliere nuovi compratori in Serie A. Il presidente del club nerazzurro cerca da tempo acquirenti proprio per eliminare ogni possibilità di “fare del male” all’Inter, visti i debiti che fatica a risanare in Asia e in America.

Il futuro dell’Inter si decide nei prossimi giorni ma la cessione del club sembra ormai a un passo e pronta per essere formalizzata.

Cessione Inter: chi sono i nuovi acquirenti

L’Inter viaggia spedita verso la cessione del club. Steven Zhang, la sua famiglia e le banche hanno cercato per mesi nuovi acquirenti e ora sembra essere arrivato il momento di mettere nero su bianco. Il passaggio principale è stato fatto ma ora deve essere formalizzata l’offerta e poi va seguito l’iter per il closing.

Ogni ora arrivano indiscrezioni e conferme sempre più determinanti sull’offerta recapitata a Suning dalla banca d’affari Raine Group nella seconda parte del mese di agosto.

L’Inter va verso la cessione e questa volta nulla sembra poter bloccare questa nuova trattativa. Ad acquistare il club nerazzurro sarà un fondo saudita.

Gli sceicchi comprano l’Inter: ecco l’offerta

L’Inter può essere ceduta nel giro di pochissimo tempo. Da mesi si sussurra di un passaggio di mano e della volontà della famiglia Zhang di cedere il club per evitare di cadere in sanzioni economiche che sarebbero irreparabili.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, apresentare l’offerta per l’acquisizione dell’Inter è stato un fondo dell’area medio-orientale legato ai sauditi: indizio che porta a Investcorp, fondo che appartiene al Bahrein, ma raccoglie molti capitali dall’Arabia. Negli ultimi mesi il fondo è stato accostato al club nerazzurro più volte e potrebbe essere proprio il nuovo acquirente.

Ma resta solo un’ipotesi, diversamente dalle cifre offerte per l’acquisto dell’Inter che, invece, sono certe: 1,3 mililardi di euro. L’ultima stagione, con la finale di Champions League, è stata determinante per arrivare a cifre così importanti.

Zhang cede l’Inter: ma vuole prima lo Scudetto

La cessione dell’Inter è sempre nell’aria e potrebbe portare novità importantissime per tutto il calcio italiano. Nulla ancora di ufficiale ma un’offerta che fa vacillare Zhang e la famiglia Suning c’è.

Il presidente nerazzurro sembrebbe pronto a lasciare il club anche se l’affezione che lo lega ai colori nerazzurri ormai è fortissima. Per questo la cessione potrebbe avvenire a stagione terminata, con l’obiettivo di far cucire prima la seconda stella sul petto. Zhang ci tiene fortemente a questo traguardo per determinare il suo “dominio” su Milano.