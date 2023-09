Napoli, Garcia al bivio: decisione prima del Bologna

Il Napoli è chiamato a fare una grande prestazione contro il Bologna per non perdere la scia delle altre big: ora Garcia è al bivio.

Gli azzurri hanno già perso qualche punto importante e hanno creato un po’ di caos nella tifoseria che avrebbe voluto continuare a vincere come nella scorsa stagione. Il passaggio da Spalletti e Garcia è stato “traumatico” per tutto l’ambiente Napoli. Il nuovo allenatore ha portato nuove idee che vanno ancora assimilate e che richiedono tempo: ma intanto la squadra in campo non sempre ha risposto presente.

La partita tra Bologna e Napoli dirà moltissimo sulle ambizioni e sul futuro del club. Ora Rudi Garcia è già sul banco degli imputati e non è da escludere che la sua posizione possa presto cambiare.

Napoli, Garcia sotto accusa: i tifosi chiedono miglioramenti

Il Napoli di Rudi Garcia non corrisponde ai criteri di bellezza e divertimento a cui sono stati abituati i tifosi azzurri fino a qualche mese fa. Con Luciano Spalletti la squadra girava a memoria, aveva grande fame di vittorie e ha saputo vincere uno Scudetto ribaltando tutti i favori del pronostico.

Con l’arrivo di Garcia, però, tutta la “magia” sembra svanita e il Napoli sembra essere tornato una squadra normale. Non tutti i campioni sono ancora al 100% della condizione fisica e ci sono ancora molte difficoltà.

I tifosi mettono già Garcia alla gogna: senza vittoria a Bologna, per i supporters, dovrebbe rischiare seriamente l’esonero.

Garcia al bivio per Bologna: la decisione

Rudi Garcia è chiamato a far rispondere positivamente il suo Napoli dopo qualche settimana difficile. In Serie A la vittoria manca da due giornate – sconfitta con la Lazio e pareggio in rimonta con il Genoa – e ora la vetta della classifica è già molto distante.

Il tecnico sta cercando un modo per migliorare la sua squadra e vuole trovare le alternative giuste per permettere anche ai tifosi di stare tranquilli in vista del futuro. E proprio prima di Bologna arriverà una decisione importante per provare a vincere la partita.

Garcia è al bivio: chi gioca sulla fascia destra? Nella sua idea ci sono diverse opzioni. La prima porta alla titolarità di Matteo Politano, ala destra naturale e conoscitore del ruolo. Poi c’è l’opzione Raspadori, vero e proprio pupillo di Garcia e già più volte schierato a destra. La terza e ultima opzione porta il nome di Jesper Lindstrom: esterno danese acquistato per 30 milioni e utilizzato pochissimo in questo inizio di stagione.

Garcia rischia l’esonero? Le ultime

Rudi Garcia rischia l’esonero? Il Napoli di De Laurentiis solo una volta nella sua storia ha esonerato un allenatore dopo poche giornate di campionato e si tratta di Roberto Donadoni, sollevato dall’incarico dopo 7 giornate. La politica del patron azzurro, infatti, preede fiducia incondizionata nelle sue scelte, a meno di crolli clamorosi.

In caso di vittoria a Bologna, Garcia sarebbe ben saldo al suo posto, con 10 punti in 5 partite. Ma se dovesse perdere o pareggiare inizierebbe a diventare traballante ma non del tutto in pericolo.