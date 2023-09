Lady Provedel: è lei il suo segreto piccantissimo

Ivan Provedel ha al suo fianco una donna molto sexy e sempre molto attiva sul proprio profilo Instagram: ecco chi è la compagna del portiere

È diventato a tutti gli effetti l’eroe inatteso del primo turno di Champions League. Ivan Provedel entra di diritto nella storia della massima competizione europea e del calcio in generale, siglando un gol che sicuramente gli resterà impresso per tutta la vita.

Una rete che ha permesso alla Lazio targata Maurizio Sarri di mettere a referto un pareggio dal sapore di vittoria. Il tutto è avvenuto all’ultimo respiro, quando i minuti di recupero del secondo tempo stavano per scadere. I biancocelesti avevano provato più volte ad attaccare l’area presieduta dall’Atletico Madrid dell’ex ‘Cholo’ Simeone, senza successo.

I rojiblancos stanno attraversando un periodo non brillante, ma la fase difensiva martedì sera non ha deluso le aspettative. Al contrario di ciò che è accaduto, ad esempio, in campionato nel match in trasferta contro il Valencia. Gli spagnoli erano andati in vantaggio intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco, grazie alla rete siglata da Pablo Barrios.

La risposta laziale è giunta quasi allo scadere: la palla giunge sui piedi del mago Luis Alberto, il quale fa partire un cross teso e delicato allo stesso tempo. Provedel, nel frattempo, era approdato nell’area dell’Atletico, per fare il portiere ‘in the box’. D’altronde, l’estremo difensore classe ’94 (29 anni compiuti il 17 marzo) è un ex centravanti, poi ad un certo punto della sua carriera decise di cominciare a difendere i pali della propria squadra.

Ecco chi è la compagna di Provedel: dedica speciale per il gol Champions

Una scelta azzeccatissima, però i movimenti da attaccante vero non li ha persi. Incornata di Provedel a Oblak battuto, così è partita la festa della Lazio. Nessuno si sarebbe mai immaginato un simile epilogo. Ora il calciatore 29enne, che è un ragazzo molto professionale e serio, cercherà di godersi a pieno il momento, insieme anche alla bella fidanzata.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Giuditta Capecchi, compagna del calciatore biancocelesti. I due sono parecchio innamorati, hanno un figlio piccolo di nome Alexander un cane (Nina). La donna ci ha tenuto ad elogiare sui social la sua dolce metà per la prodezza compiuta in Champions: “Grande papà! Te lo meriti“.

Insomma, la relazione procede a gonfie vele e non è da escludere che nel prossimo futuro la coppia si convinca a convolare a nozze. Di lei non si sa molto: è originaria di Firenze e spesso pubblica immagini sul proprio profilo Instagram, dove conta oltre 3.400 followers, che mettono in risalto le sue forme davvero degne di nota.

Ad ogni modo, la popolarità di Giuditta sembra sia destinata a crescere ulteriormente nei mesi a venire. La certezza è che Provedel non se la passava poi così male già da prima dell’incredibile gol all’Olimpico. E la compagna, ovviamente, non smetterà di sostenerlo, nella buona e nella cattiva sorte.