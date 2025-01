Cessione Kvaratskhelia, il Napoli prende un altro campione dal Psg

Il Napoli dimentica Kvaratskhelia con un altro campione del Psg. Ecco le ultimissime riguardo il possibile colpo da parte degli azzurri, che stanno valutando con estrema attenzione la proposta dei francesi per il georgiano.

Non solo Milan Skriniar, il Psg ha messo sul tavolo della trattativa anche un altro giocatore che intriga e non poco la dirigenza azzurra.

La richiesta di De Laurentiis, per cedere al Psg Kvaratskhelia, è di almeno 80 milioni di euro, senza contropartite. C’è però una voce che arriva da Parigi e che riguarda proprio l’inserimento di 2 contropartite, utilissime al gioco di Antonio Conte.

Una proposta davvero pazzesca che potrebbe trovare il consenso da parte del tecnico salentino che, dal canto suo, non ha dichiarato incedibile Kvara che per Conte può lasciare il Napoli già a gennaio.

Il Paris Saint Germain è in trattativa con il Napoli per l’arrivo dell’esterno georgiano, che è il preferito di Luis Enrique che voleva prenderlo già la scorsa estate.

Le parti sono in contatto e stanno lavorando per trovare la quadra, anche perché Kvicha ha già fatto sapere di voler lasciare Napoli in questo mercato invernale 2025.

A breve, infatti, sono attesi sviluppi su questo affare di calciomercato, che riguarda il Psg ed il Napoli per Kvaratskhelia. Dopo Osimhen, dunque, un altro grande protagonista dello Scudetto è pronto a salutare la città.

A quali condizioni?

Calciomercato: chi prende il Napoli dal Psg?

E’ la redazione di tmw a fare il punto sulla trattativa Kvaratskhelia Psg. Il Napoli, infatti, non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale da parte del club francese.

Per il momento, infatti, sono iniziati solo i colloqui per il georgiano, che ha già un accordo di massima con la squadra di Parigi. La volontà del club transalpino è quella di far scendere il prezzo del cartellino di Kvara.

Ed è per questo motivo, che il Psg spinge per cedere al Napoli Asensio e Skriniar, due giocatori utilizzati come pedina di scambio, che possono far scendere la parte cash per Kvaratkshelia.

Asensio al Napoli per sostituire Kvaratskhelia?

I numeri dello spagnolo, in questa prima parte di stagione, non sono positivi. Ha giocato poco rispetto alle sue aspettative ma quando è sceso in campo in qualche occasione ha mostrato il suo talento.

11 partite di Ligue 1, per Asensio, con 2 reti e 4 assist. Resta comunque un giocatore capace di fare la differenza in Serie A, un vero e proprio campione utile al gioco di Conte, che può sfruttarlo in tutto il fronte offensivo del Napoli. Diverso da Kvara, che ha caratteristiche diverse rispetto allo spagnolo.

Un’opportunità di mercato per il Napoli che valuta l’eventuale arrivo in azzurro di Asensio che, però, ha uno stipendio fuori portata per la società di De Laurentiis che per questa ragione valuta anche altri profili low cost, come Ndoye del Bologna.