Ultimatum ad Ancelotti: scelta definitiva sul ritorno in Serie A

Si consuma un ultimatum, quello che è stato svelato su Carlo Ancelotti, che non se la sta passando proprio bene al Real.

Sono momenti complicati quelli che sta vivendo a Madrid il “Re” delle panchine, se si considera quanto di straordinario ha fatto nell’arco di tutta la sua carriera e, in particolar modo proprio al Santiago Bernabeu. Nonostante la storia fatta alle Merengues, si è messo in discussione l’operato di questa stagione, non proprio brillante, del tecnico di Reggiolo. Stessi rumors sul suo esonero che possono aver spinto l’allenatore ex Napoli e Milan tra le altre alla scelta di salutare proprio il club di Madrid a fine stagione.

Nelle intenzioni di “Re” Carlo, c’era quella di concludere la sua carriera a Madrid. Le cose però sembrano non prendere quella piega lì se si considera la possibilità di lasciare e arrivare al ritorno in Serie A, in due delle “mete” dove più sognano l’arrivo di Carlo Ancelotti.

Ancelotti in panchina: annunciato l’ultimatum per il tecnico

C’è chi su Carlo Ancelotti ha messo in piedi un vero e proprio ultimatum sulla scelta che dovrà fare. Hanno dato tempo fino a giorno X, già fissato e fatto conoscere a Carlo Ancelotti che dovrà dire “sì” oppure “no, grazie” a chi lo cerca via email.

Molto dipenderà dal Real Madrid stesso che, visto l’andazzo, potrebbe scegliere di salutare il proprio allenatore, ma soltanto alla fine di questa stagione.

Al termine dell’annata con il Real Madrid, potrebbe a quel punto scegliere dove allenare Ancelotti. E l’ultimatum che arriva nei suoi riguardi, è legato alla Federazione che non può più aspettare. Ancelotti dovrà scegliere se accettare o meno, al più presto, il ruolo da Commissario Tecnico.

La destinazione di Ancelotti: la scelta da CT

La destinazione di Ancelotti, fanno sapere da Ok Diario, dalla Spagna, che sarà al Brasile come Commissario Tecnico. Ma questo, soltanto se Ancelotti risponderà di “sì” alla proposta sulla quale, la Federcalcio brasiliana, ha posto il suo ultimatum. Altrimenti sarà permanenza al Real Madrid oppure ritorno in Serie A dove due squadre lo accoglierebbero a braccia aperte.

Chi prende Ancelotti in Serie A? Due ipotesi su tutte

Qualora dovesse declinare la proposta del Brasile, continuando ad allenare i club, a quel punto ci sarebbe l’opzione doppia del ritorno in Serie A, per Carlo Ancelotti. In pole c’è la Roma che, seguendo la linea scelta dal Napoli del tentare di risolvere un’annata storta come successo col ruolo di traghettatore, per poi puntare forte su Antonio Conte nell’anno successivo, potrebbe andare appunto su Carlo Ancelotti come nuovo allenatore per il 2026. Sullo sfondo, qualora dovesse scegliere invece il Milan di salutare Conceicao a fine stagione, spunta la romantica ipotesi di Carlo Ancelotti di nuovo a San Siro.