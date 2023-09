Champions League: tifoso accoltellato a Milan, i motivi

Brutto episodio accaduto a Milano: tifoso accoltellato ai Navigli.

In vista della gara di Champions League, in programma quest’oggi alle ore 18,45, nel capoluogo lombardo sono arrivati numerosi tifosi del Newcastle. Ecco tutti i dettagli relativi a questo episodio di violenza che ha coinvolto un supporter inglese. C’è stato un accoltellamento, svelati i motivi della rissa.

Secondo le prime testimonianze, un gruppetto di sette-otto persone incappucciate ha assalito intorno alla mezzanotte di ieri un tifoso che era in compagnia di un suo amico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del commissariato Ticinese che ha subito soccorso l’uomo che è stato ricoverato all’ospedale. Su questo caso è stata aperta un’indagine, le telecamere di videosorveglianza dovranno chiarire l’accaduto: di questa vicenda se ne sta occupando anche la Digos. Gli inquirenti sono a lavoro per capire che questa si astata un’aggressione legata al tifo oppure estranea e legata ad altri motivi.

Rissa a Milano, accoltellato un tifoso

Un tifoso inglese di 58 anni, che si trova a Milano per seguire la partita del Newcastle, è stato accoltellato nella serata di ieri nella zona Naviglia, più precisamente all’angolo tra via Segantini e via Gola.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha subito soccorso l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Policlinico, dove è ricoverato. Fortunatamente le condizioni del 58enne inglese, tifoso del Newcastle, non sono gravi. Adesso la Digos è a lavoro per ricostruire l’accaduto: le forze dell’ordine visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza e ascolteranno i tifosi che hanno assistito alla scena.

Bisogna capire se questa aggressione sia legata a questioni di tifo o per altre ragioni. Il tifoso inglese era insieme ad un altro suo amico connazionale. Ad avere la peggio, però, l’uomo 58enne che ha subito una coltellata alla schiena e alle braccia.

Partita Champions League Milan-Newcastle: ieri sera accoltellato un tifoso inglese

La notizia dell’accoltellamento è stata riportata da Sky Sport. L’uomo era arrivato in Italia e nel capoluogo lombardo per assistere al match di Champions League Milan-Newcastle. C’è grande atmosfera, infatti, per la sfida di quest’oggi che segnerà il ritorno in Europa degli inglesi che dopo tanti anni tornano a disputare la fase a giorni della competizione dalle grandi orecchie. Il settore ospiti dello stadio San Siro sarà completamente esaurito con poco più di 4mila tifosi inglesi che sono arrivati in città per assistere alla partita del Newcastle. Inoltre, da stamattina sono iniziati i primi divieti della Prefettura che ha abolito la vendita di alcolici nelle zone centrali della città ovvero corso Como e Sempione-Arco della Pace. Queste regole saranno attive, in nel pomeriggio, anche nelle vie attorno al Meazza.