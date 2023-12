Juventus, patata bollente per Giuntoli: l’annuncio è spiazzante

La Juventus è chiamata ad affrontare un ‘contrattempo’ inatteso: l’annuncio ha spiazzato tutti, compresi i tifosi bianconeri certi della novità. Ecco cosa è accaduto

La Juventus si sta preparando per scendere nuovamente in campo, venerdì 15 dicembre alle ore 20:45, per affrontare alla sedicesima giornata di Serie A il Genoa di Alberto Gilardino. L’obiettivo di Massimiliano Allegri e del suo gruppo è quello di conquistare altri tre punti per continuare a mettere pressione all’Inter. E magari compiere anche il sorpasso da tempo inseguito in termini di classifica (l’Inter è attualmente a 38 punti, la Juve segue a 36). La società, però, è anche chiamata ad affrontare un problema che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa sta succedendo in ottica calciomercato.

Bisogna partire dal presupposto che la Juve è alla ricerca di profili mirati per andare a rafforzare la rosa già a gennaio. Diversi sono i nomi che stanno circolando in orbita bianconera, specialmente per il reparto di centrocampo. Ma nel frattempo Cristiano Giuntoli sta ovviamente lavorando anche sui rinnovi di contratto di alcuni dei giocatori già presenti alla Continassa.

I primi nomi della lista in tal senso sono Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Il contratto dell’attaccante è in scadenza a giugno del 2026 e sono già stati avviati i colloqui con il suo agente. Per il francese invece è stata una notizia dell’ultim’ora a spiazzare. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’accordo sarebbe a un passo con la soluzione di un altro anno ponte, fino al 2025 dal momento che l’attuale contratto è in scadenza nel 2024. Ma è proprio dopo quest’indiscrezione che sua madre Veronique, che gli fa anche da agente, è ‘insorta’. Le sue parole sono perciò state decisamente chiare.

Rabiot, la madre Veronique chiude al rinnovo imminente con la Juventus: l’annuncio spiazza tutti

Veronique, la madre-procuratrice di Adrien Rabiot, ha fatto sapere tramite ‘ANSA’ che: “Nessuna decisione è stata presa sul futuro, non stiamo parlando con nessun club. Smentisco le notizie in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus. Non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione”.

“Al momento – ha continuato – non ci sono discussioni con nessun club sul suo futuro. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto di rispondere solo oggi per lasciar passare il weekend e non interferire con la partita di mio figlio”.