Il club sta per essere venduto: lo compra una leggenda

Nell’imminente futuro il club potrebbe passare nelle mani di una delle sue più amate leggende. L’ex calciatore starebbe infatti studiando il modo per entrare in società insieme ad un socio in affari, pronto a finanziare questo pazzo investimento.

Stando alle ultime notizie, infatti, la leggenda sarebbe pronta e decisa ad acquistare delle quote del club, così da intervenire anche lei nelle decisioni per il futuro della squadra per la quale ha giocato per più di due decenni e con la quale ha vinto praticamente tutto.

Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per la definizione di un passaggio di consegne che potrebbe cambiare per sempre la storia del club.

La leggenda compra il club: le ultime di un affare incredibile

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario di uno dei club più importanti al mondo. Dopo il passaggio di consegne di qualche anno fa, la nuova proprietà è alla ricerca di acquirenti, o semplici investitori, che possano contribuire alla crescita sportiva, ma non solo, del club.

A fronte di questo tantissime personalità importanti del mondo della finanza hanno allacciato contatti con i piani alti della società, o addirittura con il presidente stesso, per riuscire ad acquistare queste quote del club, ma fra tutti chi sembrerebbe essere in procinto di raggiungere questo obiettivo sarebbe addirittura una delle leggende più amate di questa storica compagine europea, pronta ad investire su quella che è stata la sua seconda pelle per oltre 20 anni.

Stando infatti a quanto riportato da il The Telegraph, John Terry sarebbe deciso a riacquistare delle quote (di minoranza) del Chelsea. La leggenda britannica, dopo oltre 700 presenze in maglia Blues, sarebbe dunque pronto ad entrare in società grazie anche al supporto Anand Sambasivan, co-proprietario di Pryramid Bid, col quale si sarebbe unito ad un gruppo di importanti investitori.

Chelsea, Terry vuole acquistare le quote del club: l’obiettivo

Todd Boehly, dopo aver investito praticamente oltre due miliardi di sterline nel Chelsea, ha aperto a nuovi investitori che possano aiutare i Blues a crescere ancora di più. Fra questi, a quanto pare, ci sarebbe a sorpresa John Terry, che insieme a Anand Sambasivan ed anche (forse) Harley Kisberg, sarebbe pronto ad acquistare una quota di minoranza del club.

Stando infatti a quanto riportato da il The Telegraph, la leggenda dei Blues, insieme ai suoi soci, vorrebbe acquistare addirittura il 10% del Chelsea, per una cifra che al momento non sarebbe ancora nota. Con il denaro investito John Terry punta alla modernizzazione della Stamford Bridge.

Non solo Terry: pronti altri 400MLN per il Chelsea

John Terry non è l’unico investitore pronto ad entrare in società col Chelsea. Oltre alla leggenda dei Blues, infatti, Todd Boehly sarebbe in dialogo anche col fondo americano Areas Management, che vuole investire nel Chelsea oltre 400 milioni di dollari.