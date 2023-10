“Quanto successo a Napoli è assurdo”, Chiellini fa infuriare i tifosi: ecco con chi ce l’ha

Furia contro Chiellini, per le dichiarazione espresse su quanto accaduto a Napoli nella serata di ieri contro il Real Madrid.

L’ex Juventus è tornato a parlare di quanto successo al Diego Armando Maradona, analizzando ai microfoni di Sky Sport le ultime in casa azzurra, parlando di una delle tifoserie che ha vissuto da avversario nella sua esperienza lunghissima vissuta alla Juventus.

Si gode il calcio oltreoceano Giorgio Chiellini, ma le notti europee senza la sua Juventus e che vedono protagonista comunque il calcio italiano, non fa a meno di gustarsele anche se col fuso orario di Los Angles. E hanno fatto scalpore le sue parole, con i tifosi del Napoli che sui social non l’hanno presa benissimo per quanto detto dall’ex capitano della Juventus.

Napoli, Chiellini fa infuriare i tifosi: ecco cos’ha detto

Riportate nel corso della notte, le parole di Giorgio Chiellini non hanno fatto felici i tifosi del Napoli perché, intervenuto a Sky Sport in collegamento da Los Angles – dove sta vivendo la sua esperienza in Major League Soccer -, ha parlato di quella che è stata la partita tra Napoli e Real Madrid.

Una sfida che ha visto protagoniste entrambe le squadre, con il Napoli che sarebbe risultato favorito a livello arbitrale secondo quella che è l’opinione dello stesso Giorgio Chiellini.

“Quello che ho visto stasera è assurdo”, dice l’ex capitano della Juventus che ha voluto così commentare quello che è stato l’episodio del calcio di rigore a favore del Napoli per fallo di mano commesso da Nacho Fernandez sul tiro di Victor Osimhen.

“Assurdo quel che ho visto al Napoli”, le parole di Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini ha parlato pubblicamente di quella che è stata la sfida tra Napoli e Real Madrid e ci ha tenuto a precisare il suo disappunto per il calcio di rigore concesso al Napoli. Ecco, infatti, cos’ha detto: “Non si fischia mai una roba così. Nacho era coperto, la mano era coperta, stava scivolando. Cosa poteva fare? Ancelotti ha detto bene, sono d’accordo con lui sul rigore. È una cosa assurda, lo dico da difensore, se sei su un rimpallo ci sta che seppur il braccio sia un po’ più alto, c’è da considerare che addirittura il pallone colpisce prima il piede”.

L’episodio analizzato con Chiellini: c’è anche un altro errore in Napoli-Real

L’episodio analizzato con Chiellini in merito al calcio di rigore concesso al Napoli, può infatti vedere d’accordo i diversi addetti ai lavori che hanno parlato dello stesso episodio che in Italia, infatti, non viene fischiato così spesso. Però c’è un altro errore, molto grave, che riguarda il mancato fallo concesso prima del calcio d’angolo che ha portato sul due a tre il risultato a favore del Real Madrid.