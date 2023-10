Juventus, ecco la sentenza Pogba: squalifica senza pietà, succederà domani

La Juventus accoglierà quella che è la sentenza su Pogba, domani le controanalisi che rovineranno per sempre il futuro.

Sarà una settimana intensa per la Juventus, con il quotidiano piemontese che analizza quella che è la settimana che prenderà una brutta piega da qui in avanti, perché non solo c’è da pensare al campo – nel week-end arriva il derby di Torino -, ma anche a nuove vicende giudiziarie.

La Juventus non è stata esente da cose di questo tipo nell’ultima annata, che ha visto non solo la pesantissima sanzione in campionato con la penalizzazione che ha tolto quanto di guadagnato ottenuto sul campo da Allegri e i suoi, ma anche attraverso la squalifica alla Juventus in campo internazionale, che non ha potuto appunto vederla protagonista nella Uefa Conference League, competizione che i bianconeri avrebbero giocato per vincere in questa stagione.

Juventus, sentenza Pogba: pronta una maxi-squalifica

Il caso Pogba ha preoccupato e di non poco la Juventus, domani ci sarà la sentenza con le controanalisi del calciatore francese che rischiano di rovinare quella che è la posizione sua all’interno della Juventus.

Il risultato positivo al testosterone al controllo anti-doping nella prima giornata di campionato, precisamente il 20 agosto dopo Udinese-Juventus, è al centro delle vicende in casa Juventus, con i bianconeri che stanno cercando di capire cosa accadrà da qui in avanti.

La Juventus si definisce estranea ai fatti, tanto da aver comunicato di non aver mai dato indicazioni in tal senso a Paul Pogba, che avrebbe assunto l’integratore autonomamente. E domani, con le stesse controanalisi, potrebbe venire fuori la pesantissima squalifica che riguarda il centrocampista francese.

Come riportato da Tuttosport, la carriera di Paul Pogba potrebbe praticamente volgere al termine.

Il caso anti-doping non lo mette solo al centro dei media, ma Pogba rischia praticamente di poter far parlare di sé soltanto per le vicende extra-campo, considerando che la stessa sentenza che arriverà domani, potrebbe portargli una squalifica enorme.

Stessi anni di squalifica che, considerando la sua età ormai non giovanissima, potrebbero portarlo al ritiro. Una carriera praticamente finita per il giocatore che, con la Juventus, ha ancora in essere un contratto a cifre importantissime per il calciomercato e sul quale, i bianconeri, stanno facendo battaglia legale con gli avvocati per decurtargli lo stipendio, dopo il grave comportamento avuto da Pogba, che ha messo a repentaglio pure la posizione della Juve col gesto compiuto.

Juventus, mancata comunicazione di Pogba: cosa rischiano i bianconeri

I bianconeri, che stanno lavorando con i propri avvocati per difendere la propria posizione sul caso Pogba, continuano a ribadire di non essere a conoscenza dei fatti e dei gesti compiuti da Pogba. Lo stesso calciatore francese avrebbe utilizzato un integratore comprato a Miami, sotto consiglio di uno specialista che non avrebbe comunicato nulla alla Juventus. Dunque, per ora, la Juventus non rischia assolutamente nulla.