La Juve lo rivuole: colpo a sorpresa a gennaio

Juve pronta a fiondarsi su un grande talento del nostro campionato che in passato è già transitato tra le fila dei bianconeri.

Cristiano Giuntoli sta già organizzando le idee per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato. Per forza di cose la Juventus proverà in tutti i modi a portare a Torino almeno uno se non due nuovi giocatori, e uno di questi sarebbe proprio un ritorno dalla Serie A.

Il Bologna ha ricevuto i primi contatti dalla Juve per l’acquisizione di Riccardo Orsolini, ex giocatori proprio dei bianconeri. Per l’esterno della Nazionale si tratterebbe quindi di un ritorno a Torino, dopo che era stato acquistato dai rossoblù a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni. Max Allegri vuole rinforzare il reparto d’attacco con nuovi nomi e complice anche le ottime prestazioni null’ultimo periodo, Orsolini è in vetta alla lista dei desideri.

Al momento il Bologna cerca di fare muro in modo da non privarsi di una batteria di esterni d’attacco lunga e di tutto rispetto composta dallo stesso Orsolini, Ndoye e Karlsson più alcuni giovani molto interessanti che Motta ha già messo in mostra in questa stagione.

La Juve tenta Orsolini: ritorno alle porte?

Riccardo Orsolini si è calato fin da subito in maniera ottimale nel mondo Bologna: ha rinnovato da poco il contratto con la società ed è uno degli idoli indiscussi della tifoseria bolognese.

Dopo la tripletta con l’Empoli, ora detiene anche un record che resisteva da circa vent’anni, ossia quello di segnare per sei stagioni consecutive in Serie A con la maglia del Bologna. La Juve vuole riportare in bianconero questo talento indiscusso del nostro calcio, dopo che la pista che porta a Domenico Berardi sembra sempre più impercorribile.

Con un inizio di campionato scoppiettante fra gol, assist e prestazioni di livello, il Sassuolo non vorrà certamente privarsi del suo capitano a gennaio, ed ecco che entra in gioco la soluzione Orsolini. Con una cifra poco più superiore rispetto a quanto acquistato dal Bologna alcuni anni fa, – dai 15 ai 20 milioni – la Juventus potrebbe accaparrarsi uno dei profili più interessanti e talentuosi nel suo ruolo di tutta la Serie A.

Lo scorso anno Orsolini fu capace di segnare addirittura 11 gol e fornire 2 assist in 32 partite totali, portando il Bologna a ridosso della zona Europa. Ora i dirigenti rossoblù proveranno a resistere alle offerte in arrivo dalla Juve, in quella che si prospetta come una delle battaglie di mercato più avvincenti della finestra invernale.