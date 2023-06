Super sconto per Milinkovic Savic: prezzo da urlo

Milinkovic Savic è ormai ad un passo dall’addio alla Lazio. La vera novità è il prezzo richiesto dalla Lazio

Per Sergej Milinkovic Savic pare giunto il momento di lasciare la capitale. Il serbo è pronto per una nuova avventura. Nonostante il continuo pressing del presidente biancoceleste Claudio Lotito, infatti, il serbo non pare intenzionato a prolungare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2024.

Nonostante una stagione non sui suoi livelli abituali, il 21 biancoceleste ha comunque concluso la propria annata con undici reti realizzate e otto assist forniti in 47 partite disputate tra campionato e coppe. Il patron capitolino, vista la scadenza contrattuale fissata tra soli dodici mesi, non può richiedere cifre esorbitanti se non vuole rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Sul calciatore è forte l’interesse di Inter e Juventus, che possono decidere di tornare alla carica.

Milinkovic con lo sconto, super affare in vista: la richiesta della Lazio

Tra le società che hanno messo Milinkovic Savic nel proprio mirino troviamo l’Inter e la Juventus, che lo seguono da anni.

Con l’addio di Adrien Rabiot sempre più probabile, e con i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba, il club bianconero ha la necessità di rinforzare pesantemente la zona centrale del campo. Il preferito da Massimiliano Allegri è proprio Sergej Milinkovic Savic, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Sul calciatore, però, è forte anche l’Inter, intenzionata ad aggiungere ulteriore qualità alla zona centrale del campo. L’obiettivo principale della dirigenza lombarda è Davide Frattesi, tanto che l’accordo con il Sassuolo pare essere quasi fatto. Qualora dovesse saltare l’arrivo del nazionale azzurro ecco che Simone Inzaghi andrebbe dritto sul “Sergente”, suo pupillo già ai tempi della Lazio. In una recente intervista rilasciata a Dazn, il serbo ha dichiarato di essersi trovato a meraviglia con il piacentino, e questo può favorire il buon esito dell’operazione.

A rendere ancora più appetibile l’acquisto per i due club è il prezzo del cartellino, vista la scadenza del contratto fissata tra soli dodici mesi. Stando a quanto riporta il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, il presidente biancoceleste Claudio Lotito pare essersi convinto a cedere il numero 21 per meno di 40 milioni di euro. Un’occasione ghiotta per i due top club nostrani, che continuano a monitorare costantemente la situazione. Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per regalare un “Sergente” ai rispettivi allenatori. I prossimi giorni possono rivelarsi decisivi.