Chiesa choc, fissato il prezzo per l’addio alla Juventus

Federico Chiesa lontano dalla Juventus: l’ipotesi è percorribile in estate, c’è già il prezzo per l’addio nelle prossime settimane

La stagione della Juventus si è conclusa col successo sull’Udinese ma, in vista del futuro, in casa bianconera ancora molto deve essere scritto. Perchè soprattutto in ottica calciomercato sono diverse le situazioni scottanti che rischiano di portare ad una vera e propria rivoluzione.

In primis quella di Adrien Rabiot a centrocampo. Il francese, in scadenza tra poco più di tre settimane, sembrerebbe destinato a salutare a parametro zero. Niente rinnovo, così come è già da tempo decretato il ritorno dal prestito di Leandro Paredes al PSG. In avanti, poi, occhio sempre a Dusan Vlahovic che potrebbe fruttare un tesoretto di tutto rispetto per le casse juventine. Il serbo ha corteggiatori sparsi per l’Europa ma rischia di non essere il solo grande sacrificato quest’anno.

Secondo quanto viene riportato da ‘Gazzetta.it’, la Juventus potrebbe effettivamente cambiare tanto nel corso dell’estate. Ed uno dei nomi che, un po’ a sorpresa, rischia di salutare la Torino bianconera è quello di Federico Chiesa. Il figlio d’arte, che ha segnato l’ultima rete dell’anno nel successo in casa dell’Udinese, ha vissuto una stagione a dir poco travagliata.

Chiesa-Juve, aria di addio: e spunta la richiesta

I guai al ginocchio e la conseguente operazione lo hanno tenuto fuori per gran parte dell’anno, costringendo la Juventus a fare a meno di lui. Sin dal suo ritorno, però, l’ala ligure non sembra aver ritrovato al 100% lo smalto che lo ha reso tra gli esterni d’attacco più richiesti e seguiti in Europa.

Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ non solo non considera più incedibile Chiesa ma, anzi, avrebbe già fissato un prezzo indicativo per la sua partenza. All’orizzonte due top club come Liverpool e Bayern Monaco che non vedrebbero l’ora di puntare sul 25enne genovese che con la Juventus ha ancora due anni di contratto. Davanti, però, ad una proposta da almeno 50 milioni di euro, il club piemontese si siederebbe volentieri a trattare la partenza dell’ex Fiorentina. Un epilogo che, fino a qualche mese fa, pareva impensabile.

Ma adesso la Juve sta seriamente valutando l’ipotesi cessione per una delle sue stelle, magari per rifondare buona parte dell’attacco. Chiesa, alla sua terza stagione in bianconero – che potrebbe essere l’ultima – ha collezionato 33 presenze complessive tra campionato e coppe, con 4 reti e 6 assist vincenti all’attivo.