Serie A, infortunio orribile: le immagini sono spaventose

L’ultima giornata di campionato è stata un vero e proprio dramma per il calciatore di Serie A: infortunio gravissimo al ginocchio.

Il campionato di Serie A è terminato domenica 4 giugno. Quasi tutti i verdetti sono stati esauditi, tranne quello per l’ultima retrocessione in B. Verona e Spezia, finite a pari punti al terz’ultimo posto, si giocheranno lo spareggio salvezza.

Proprio nell’ultima gara disputata dallo Spezia, all’Olimpico contro la Roma, è accaduto qualcosa di drammatico in campo. Ovvero un terribile infortunio che è capitato ad un calciatore di primo livello, in maglia giallorossa.

Tale problema ha riguardato Tammy Abraham, centravanti e numero 9 della Roma. L’inglese infatti, pochi minuti dopo essere subentrato ad Andrea Belotti, si è accasciato a terra dolorante dopo un tentativo di scatto in profondità, facendo subito preoccupare staff medico e tifosi.

Abraham, finale drammatico: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro

Una situazione normale di gioco si è trasformata in un incubo per Tammy Abraham. L’attaccante inglese, lanciato in profondità, ha provato a difendere il pallone sull’attacco dell’ex compagno di squadra Ampadu (hanno giocato assieme nel Chelsea), ma ha piegato malissimo la gamba sinistra al momento dell’appoggio sul terreno di gioco.

Le immagini sono davvero scioccanti: si vede perfettamente il ginocchio di Abraham distorcersi in maniera innaturale. Dolore fortissimo e grande paura per l’attaccante classe ’97, che ha chiamato i soccorsi dalla panchina, chiedendo anche vistosamente la sostituzione.

Dopo la fine di Roma-Spezia, terminata 2-1 per i giallorossi, il responso dei controlli medici immediati è stata una mazzata: distorsione del ginocchio sinistro e conseguente lesione del legamento crociato anteriore. Un infortunio piuttosto classico in casa Roma, visto che quest’anno già Darboe e Kumbulla hanno subito lo stesso stop. Ma molto grave, visto che si parla di 4-6 mesi di stop forzato e intervento chirurgico obbligato per Abraham.

Il calciatore britannico dovrà dunque saltare la prima parte della prossima stagione, che passerà invece tra riabilitazione e fisioterapia. Abraham culmina così un’annata decisamente negativa, con soli 9 gol ufficiali e tante prove insufficienti, come nella finale di Europa League persa con il Siviglia. Basti pensare che un anno fa, alla prima stagione in Italia, Abraham fu in grado di segnare ben 27 reti totali, tre volte quanto segnato nel 2022-2023.

Sky Italia are reporting that Tammy Abraham picked up an ACL injury in Roma’s last game of season against Spezia, effectively ruling him out until 2024 & ending any chance of him leaving this summer Speedy recovery Tammy 🙏 #avfcpic.twitter.com/Y6bz9JqDzb — Total Villa (@Total_Villa) June 5, 2023

La Roma di Mourinho, che ieri ha confermato il pass per i giorni di Europa League, dovrà correre dunque ai ripari e cercare sul mercato un nuovo attaccante, visto che anche l’altro centravanti Belotti è in scadenza di contratto e destinato a partire.