Hazard in Serie A, affare da capogiro

Eden Hazard ha concluso la sua avventura al Real Madrid con la rescissione consensuale: potremmo vederlo presto in Serie A.

Il Real Madrid ha concluso la stagione 2022-2023 con tre trofei, anche se i Blancos non sono riusciti a centrare i due obiettivi principali. Il team guidato da Carlo Ancelotti ha conquistato la Supercoppa europea (2-0 all’Eintracht), la Copa del Rey (2-1 in finale all’Osasuna) e il Mondiale per Club, mentre in Liga ha dovuto cedere il passo al Barcellona e in Champions è stato spazzato via dal Manchester City di Pep Guardiola nella semifinale di ritorno all’Etihad (0-4 il punteggio finale dopo l’1-1 del Bernabeu).

Nonostante le voci dal Brasile che vorrebbero il tecnico italiano come nuovo commissario tecnico della Nazionale verdeoro, Ancelotti sembra destinato a rimanere sulla panchina del Real Madrid. Altri, invece, lasceranno i Blancos: tra questi c’è Eden Hazard, che ha vissuto una stagione da separato in casa senza mai riuscire a entrare nelle grazie di Ancelotti.

Proprio nelle scorse ore il Real Madrid ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale con il talento belga. Una decisione inevitabile, dato che l’avventura di Hazard con il Real è stata davvero deludente. In quattro stagioni con i Blancos non è quasi mai riuscito a mettere in mostra il suo talento e quest’anno è addirittura finito ai margini della rosa (meno di 300 minuti giocati in questa stagione).

Hazard potrebbe sbarcare in Italia: lo vuole il top club

Dove potrebbe finire Hazard? Il talento belga è ora libero di trovare un accordo con una nuova squadra, anche se ovviamente non sarà facile. Hazard ha ormai 32 anni e al Real percepiva uno stipendio da capogiro (circa 15 milioni di euro) che non tutti i club possono permettersi di sborsare per un giocatore che non sembra più riuscire a dare certe garanzie.

Nelle scorse settimane Hazard è stato proposto anche alla Juventus e l’idea potrebbe tornare di moda vista la rescissione consensuale. I bianconeri avrebbero certamente bisogno di un giocatore dal grande estro, tenendo conto che Angel Di Maria lascerà quasi certamente la Continassa.

Tuttavia si tratta comunque di un’operazione molto complicata a causa dei costi. La Juve non ha un bilancio roseo e deve fare i conti anche con i mancati introiti europei: la penalizzazione di 10 punti ha impedito ai bianconeri di accedere ai gironi di Champions, togliendo a Madama cifre importanti da reinvestire sul mercato. Per indossare la maglia bianconera serve che Hazard accetti uno stipendio di gran lunga inferiore a quello percepito al Real.