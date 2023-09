“Te ne pentirai”, la cessione è una minaccia per Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è un rebus: ora sono nati grandi problemi e possono esserci novità importanti già a gennaio.

L’attaccante nigeriano è spesso decisivo per il club azzurro e anche nella partita contro il Lecce ha messo a segno l’ennesima rete di questo campionato. È già a quota 5 gol in 7 presenze e il rendimento è sempre al top. Ma nelle ultime settimane si è scatenato il caos a causa di un fraintendimento social con la società che sta creando non pochi grattacapi.

Anche per questo motivo il futuro di Osimhen è tornato in bilico e già per gennaio potrebbero esserci novità importantissime.

Osimhen verso la cessione? Colloqui con De Laurentiis

Victor Osimhen e il Napoli sembrano sempre più distanti. Il centravanti nigeriano, attraverso le parole del suo agente, ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro alla società dopo il mancato accordo per il rinnovo. In estate si era trovata la cifra per firmare il nuovo contratto – circa 10 milioni a stagione – ma poi sono cambiate le carte in tavola e non se ne è fatto più nulla.

Dopo il caso mediatico che si è venuto a creare a causa di un TikTok interpretato diversamente dalle intenzioni del social media manager del Napoli, il rapporto tra le parti sembra altalenante.

Nelle ultime ore ci sono stati dei colloqui diretti tra Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen per cercare di ristabilire la tranquillità.

Futuro Osimhen: non esulta dopo i gol, forti critiche

Le difficoltà di Osimhen di tornare a essere felice con l’ambiente Napoli sono visibili anche in campo. Nelle ultime due partite ha messo a segno due gol e non ha mai esultato come, invece, faceva precedentemente. Questo suo atteggiamento ha acceso un’altra spia di allarme che sta facendo preoccupare i tifosi.

Roberto “Pampa” Sosa, ex storico attaccante del Napoli, sui suoi profili social ha fortemente criticato il modo di agire di Osimhen e gli ha consigliato caldamente di tornare in sé.

“Caro Victor, con tutto il rispetto, mi permetto di dirti: tra sei mesi, un anno o tre andrai a giocare altrove e sono certo che ti pentirai di non aver esultato dopo i gol che hai fatto. Questi tifosi, insieme a quelli del Gimnasia e del Boca, sono stati scelti da DIEGO ARMANDO MARADONA. E come disse lui “noi calciatori, senza i tifosi, non siamo nessuno”. Ascolta, rifletti, agisci: questo pubblico è meraviglioso”.

Osimhen via a gennaio? Ci prova il Chelsea

Victor Osimhen può lasciare il Napoli a gennaio. Il centravanti nigeriano sta vivendo un momento di forti difficoltà personali che, però, in campo non sembrano infastidire il suo modo di giocare.

A gennaio il Chelsea di Mauricio Pochettino può pensare proprio a Osimhen per migliorare le doti offensive del club e provare a risolvere una volta per tutte le difficoltà offensive.