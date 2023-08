Ci siamo, Balotelli di nuovo in Italia: dove giocherà

Trattativa improvvisa e intermediari a caccia della chiave per chiudere: Mario Balotelli sta tornando in Serie A, ecco dove giocherà.

Mario Balotelli ha incassato una proposta che difficilmente potrà rispedire al mittente. Una di quelle chiamate interessanti da molti punti di vista e destinate per certi versi a cambiare la carriera di un calciatore.

SuperMario è ancora al centro del dibattito, e la sua carriera è stata costellata da alti e bassi che hanno diviso i tifosi. Quelle reti agli esordi con l’Inter, i numeri con la maglia azzurra e i colpi da campione hanno in più occasioni fatto credere ai tifosi italiani di aver trovato un centravanti destinato a lungo ad indossare la maglia azzurra.

Fra alti e bassi però l’attaccante ex Milan non è riuscito a mantenere le promesse, e dopo una serie di avventure vincenti in grandi club, anche di Premier League, ha iniziato un lungo girovagare in molti campionati europei. Restano i numeri però a testimoniare quale sia il potenziale dell’attaccante, che ora starebbe valutando una chiamata molto interessante. Tornare in Serie A, alla soglia dei 33 anni, potrebbe rappresentare una grandissima occasione, che stando alle ultime voci di mercato starebbe per concretizzarsi.

Balotelli pronto a dire sì: offerta importante dalla Serie A

Una chiacchierata in passato le parti l’avevano già fatta. Anzi, anche qualcosa di più. Ora quel vecchio pallino di un club torna d’attualità e del resto, Mario Balotelli, potrebbe a 33 anni rappresentare ancora una interessante occasione. Il calciatore è aperto ad ogni tipo di ipotesi per il suo futuro, e ora potrebbe realmente tornare in Serie A.

Già qualche anno fa per lui arrivò la chiamata del Genoa, e la trattativa andò avanti a lungo fino alla rottura precedente ad una stretta di mano già annunciata. Quel matrimonio fra le parti però potrebbe riproporsi nei prossimi giorni, e Gilardino accoglierebbe un centravanti pronto a far rifiatare Retegui.

Voci vicine al Genoa raccontano di un tentativo che non comporterebbe una spesa pesante per un club ancora impegnato a rafforzare diversi reparti, e alla luce di questo la trattativa potrebbe chiudersi. Balotelli potrebbe infatti accettare una chiamata che gli garantirebbe un anno da protagonista in un ambiente esplosivo dopo il boom di abbonamenti. A Genova, sponda rossoblu, hanno voglia di sognare una stagione da protagonista, e SuperMario, deciso a regalarsi un’ultima grande opportunità, potrebbe trovare le condizioni adatte per un ritorno in Italia finalmente da grande protagonista.