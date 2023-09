Colpo grosso dal Milan: arriva a gennaio

Il club rossonero, sempre attivo sul fronte dei possibili nuovi arrivi, si prepara ad una cessione eccellente: il tecnico gongola

La finestra estiva di scambi ha come al solito regalato gli immancabili colpi di scena quando mancavano poche ore, o pochi minuti, al gong finale. Il Milan, beffato il giorno prima dal dietrofront di Mehdi Taremi – o del suo entourage, come ha sostenuto il bomber iraniano – ha ripeigato su Luka Jovic, proveniente dalla Fiorentina.

C’è stato anche chi, al fotofinish, ha messo a segno un importante colpo per l’attacco: si tratta del Torino di Ivan Juric.

L’inaspettato arrivo di Duvàn Zapata, ingaggiato con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus, ha migliorato sensibilmente la qualità dell’attacco granata. E dire che il colombiano era stato già ad un passo dalla Roma, società con ambizioni diverse rispetto ai piemontesi, e che secondo alcuni era stato anche seguito dallo stesso Milan all’epoca dell’interessamento per Broja del Chelsea.

Le strade del club meneghino e di quello di Urbano Cairo, sfioratesi appunto nell’affaire Zapata, potrebbero però incrociarsi per davvero per un affare che stuzzica non poco la fantasia del Ds Vagnati. Che vorrebbe pescare, già a gennaio, proprio a casa del club di Via Aldo Rossi.

Torino insaziabile, Juric punta il neo arrivato a Milanello

Secondo alcuni addetti ai lavori, l’arrivo di Jovic a Milano deve essere visto come una soluzione d’emergenza che potrebbe avere anche una valenza solo quadrimestrale. Nel senso che il club rossonero sarebbe intenzionato ad acquisire un profilo di caratura superiore alla riapertura degli scambi. Questo al netto del rendimento effettivo del serbo, che magari potrebbe tornare ad essere un bomber di razza.

Sta di fatto che se Furlani e Moncada metteranno a segno un grande colpo in attacco a gennaio, potrebbero liberare da subito Jovic. Che fa gola non poco all’esigente tecnico croato del Toro.

Ipotizzando una coppia d’attacco formata da Zapata e Jovic, l’asticella degli obiettivi granata si alzerebbe sensibilmente. Dopo un paio di stagioni in cui alla compagine di Cairo è sempre mancato qualcosa anche per strappare un preliminare di Conference League, con i due giocatori il sogno europeo potrebbe non essere una chimera. Milan permettendo, ovviamente.

I rossoneri sognano già Jonathan David come ‘arma non convenzionale’ da regalare a Pioli per la seconda parte di stagione, ma probabilmente il canadese resta inaccessibile almeno fino alla prossima estate.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

