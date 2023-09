Juventus-Lecce: chiesta la ripetizione, il motivo

E’ iniziata la sesta giornata di Serie A con l’anticipo del martedì del turno infrasettimanale che ha mostrato in diretta tv la partita Juventus Lecce dove ha vinto 1-0 la squadra bianconera.

Tante le polemiche che hanno avvolto questa partita tra i due club che si ritrovavano al vertice della classifica con il Lecce avanti che ora è stato sorpassato dalla Juve.

Bisognerà ora capire come andrà a finire viste le tante polemiche che sono venute fuori per quanto riguarda degli errori arbitrali che avrebbero condizionato e non poco la partita tra le due squadre.

Serie A: polemiche per Juventus Lecce

Tante polemiche per quello che è accaduto in Juventus Lecce. Il club bianconero è riuscito a vincere per 1-0 nella partita che ha aperto la sesta giornata di campionato. Ci sono state tante critiche verso l’arbitraggio che sembra aver condizionato il risultato finale.

Tutto perché il gol della Juve di Milik contro il Lecce non sarebbe dovuto essere convalidato o ancor di più esistere per come erano andate le cose.

Moviola Juve Lecce: il caso del gol di Milik

La moviola di Juventus Lecce è stata chiara in merito al gol di Milik. Perché il club bianconero ha vinto 1-0 con la rete dell’attaccante polacco che è riuscito a mettere a segno una rete in una situazione rocambolesca. Tutto nasce da un calcio d’angolo dove il Lecce ha protestato tantissimo, tanto che è arrivato anche l’ammonizione per D’Aversa perché sembrava evidente il tocco finale di testa di Rabiot.

Si sarebbe dovuto partire con una rimessa dal fondo per il Lecce e, invece, proprio da quella situazione è arrivato poi il gol di Milik dopo un primo tiro di Rabiot e un tocco di mano di Rugani, da quel momento poi il Lecce ha rinviato la palla che è tornata in possesso nuovamente della Juve e da lì a poco si è conclusa l’azione con una rete.

Juventus Lecce: il presidente Sticchi Damiani si sfoga

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta aTeleRama dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus e ha voluto dire la sua riguardo questa situazione del gol di Milik che per il presidente sarebbe stato da annullare per quello che è accaduto:

“Non c’è molto da discutere sul fatto che l’angolo da cui nasce il gol non era angolo perché c’è una deviazione di Rabiot e quindi era rimessa dal fondo; poi sullo sviluppo dell’azione c’è stato anche un fallo di mano di Rugani. Lì il Var non può intervenire, ma il fallo era evidente anche senza l’aiuto del Var”.